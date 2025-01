Napoli, Danilo ad un passo dopo la risoluzione con la Juve: Garnacho dice sì, lo United spara alto

Il difensore ormai ex Juventus sta discutendo la buonuscita con il club bianconero, firmerà dopo il 25. I Red Devils chiedono 80 milioni per l'argentino, gli azzurri valutano anche Ndoye del Bologna

Grandi manovre in casa del Napoli, che si appresta a vivere gli ultimi giorni di calciomercato in maniera molto intensa. La partenza di Kvaratskhelia, infatti, potrebbe sbloccare le mosse in entrata del club azzurro, ma non solo.

Danilo-Napoli, questione di tempo

Perché si inizia dalla base, in questo caso dalla difesa, reparto in cui avverrà il primo innesto. Salvo colpi di scena, infatti, sarà il brasiliano Danilo il rinforzo per la retroguardia del Napoli. Conte sperava di poterlo avere a disposizione già con l’inizio del nuovo anno, ma la Juventus non era dello stesso avviso. Il club bianconero, nonostante avesse già messo praticamente fuori rosa il giocatore, sta discutendo da tempo per la risoluzione del contratto, dopodiché il brasiliano sarà libero di firmare dove vuole.

Danilo firmerà dopo Napoli-Juve

Il “closing” dovrebbe avvenire dopo il 25 gennaio, giorno proprio di Napoli-Juventus. Sarà dunque nel rush finale del calciomercato di gennaio che Danilo potrà mettersi a disposizione di Conte e di portare la sua leadership e la sua esperienza nello spogliatoio azzurro. Vero è che le vie del calciomercato sono infinite, e il brasiliano potrebbe cedere alla tentazione di tornare in patria per gli ultimi anni di carriera: ma Danilo si sente ancora in forma e molto probabilmente firmerà per 18 mesi con il club di De Laurentiis. A quel punto Rafa Marin raggiungerà il Villarreal in prestito.

Napoli, Garnacho erede di Kvara

Ma è l’attacco che naturalmente stuzzica di più le fantasie dei tifosi: soprattutto dopo la partenza di un giocatore come Kvara, che lascerà un vuoto difficilmente colmabile almeno dal punto di vista tecnico. Ma Conte e Manna proveranno a far sì che nessuno rimpianga il georgiano: il tecnico e il ds hanno infatti individuato, come riporta la Gazzetta dello Sport, in Garnacho il profilo perfetto. Lunedì il dirigente è volato a Barcellona per una cena con gli agenti del giocatore, che ha aperto all’ipotesi di approdare al Napoli.

Garnacho, lo United spara alto

Il nodo però è nella richiesta del Manchester United, perché l’ingaggio di Garnacho si aggirava attorno al milione e mezzo, dunque non rappresenterebbe un problema per il Napoli. I Red Devils però chiedono almeno 80 milioni per lasciarlo partire, praticamente la stessa cifra incassata per Kvara al Psg. Ora toccherà agli intermediari provare ad ammorbidire, ed in breve tempo, la posizione dello United: il Napoli per ora arriverebbe a 45 milioni, bonus compresi.

Il Napoli valuta anche Ndoye

Cifra che potrebbe non bastare, di conseguenza di pensa ad altre alternative: Adeyemi non vuole lasciare il Borussia, Timo Werner si è infortunato. Resta Dan Ndoye, svizzero del Bologna che non ha la “copertura mediatica” degli altri ma che rappresenterebbe sicuramente un innesto di qualità.

