Napoli, Kvara: visita notturna a murales Maradona non impietosisce i tifosi

L'ultimo saluto del georgiano alla città prima di volare a Parigi: blitz nel cuore della notte ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio al Pibe

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’ultimo saluto a Napoli e al Napoli è un omaggio nella notte al murales di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli. Khvicha Kvaratskhelia ha scelto di congedarsi così, con un video diventato virale nelle ultime ore, prima di spiccare il volo per Parigi, dove lo attente un contratto milionario. Ma i tifosi non si sono certo lasciati impietosire dal gesto del georgiano.

Napoli, il blitz di Kvara al murale di Maradona

La sua storia d’amore con Napoli finisce con un blitz in piena regola e nel cuore della notte nel luogo simbolo del tifo partenopeo: largo Maradona ai Quartieri Spagnoli. Accompagnato da un fotografo, Kvara è ripreso di spalle con addosso una felpa azzurra, poi allarga le braccia al cospetto del murale del Pibe.

Dall’eroe dei primi due scudetti a uno dei protagonisti assoluti del terzo tricolore atteso 33 anni. Secondo quanto riferito da Calcionapoli24, le immagini risalgono allo scorso weekend.

Adieu Napoli: il georgiano ha scelto il PSG

Ormai il trasferimento al Paris Saint-Germain non sembra essere più in discussione. Questione di ore e Kvara volerà ai piedi della Torre Eiffel per iniziare una nuova avventura alla corte di Luis Enrique.

Già oggi, cavalcando gli ultimi rumors di mercato, il georgiano potrebbe salire su un aereo privato per raggiungere la capitale francese, dove ad attenderlo c’è un contratto da cinque anni a cifre da top player. Sì, l’ex Dinamo Batumi – è lì che lo scouting azzurro lo scovò mettendo a segno uno dei colpi più sensazionali degli ultimi anni – percepirà 8,5 milioni a stagione con ingaggio a salire.

Il saluto di Kvara non convince i tifosi: le reazioni

I tifosi del Napoli si dividono sull’addio improvviso del numero 77 nel bel mezzo della stagione e con un primato da difendere. Se per alcuni resterà in eterno un idolo, per altri, tanti altri, il 23enne di Tbilisi altro non è che un traditore. E lo certifica il cartonato di Kvaratskhelia gettato come un rifiuto qualsiasi in un bidone della spazzatura.

Neppure il suo abbraccio al murales di Maradona ha commosso il popolo partenopeo. “Che sceneggiate, vattene e punto” scrive Samuele su Instagram. “Un uomo piccolo” aggiunge Federica. “Ridicolo” rincara un altro tifoso. Ma c’è anche chi la pensa diversamente: “Io non ti odierò mai, anzi ti ringrazio per averci fatto vivere un sogno”.