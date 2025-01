Kvaratskhelia al PSG, cifre e dettagli: Napoli tra il sogno Garnacho e l'incubo Werner che spaventa i tifosi

Kvaratskhelia ai dettagli col PSG: al Napoli andranno 70-75 milioni più bonus. Scatta la caccia al sostituto: lo United spara alto per Garnacho, l'ultima idea porta ad Adeyemi.

Questione di giorni, probabilmente di ore, e Kvaratskhelia sarà un nuovo giocatore del PSG. La trattative è ormai alle battute finali, come riferisce radio mercato, e il Napoli proverà a piazzare un colpo di spessore capace di non far rimpiangere il georgiano. Garnacho è in cima alla lista dei desideri, Adeyemi l’ultima idea, Timo Werner la soluzione low cost che fa tremare i tifosi.

Napoli, Kvaratskhelia al PSG: le cifre dell’operazione

Ci siamo. Il vertice di ieri tra i due club è servito a definire i dettagli di quello che sarà il colpo più importante a livello europeo della finestra invernale di mercato. Dopo due stagioni e mezza e uno scudetto, Kvara lascia il Vesuvio per la Torre Eiffel.

Dalla capolista della Serie A a quella della Ligue 1, con la possibilità, però, di giocare la Champions League e guadagnare molto, ma molto di più. Niente Skriniar né altre contropartite: al Napoli andranno 70 milioni di euro più bonus, forse 75 fissi più 5 legati a risultati individuali e di squadra. Per il giocatore contratto quinquennale con ingaggio da 8,5 milioni più bonus.

Caccia al sostituto: sogno Garnacho, idea Adeyemi

L’addio del campione georgiano lascia un vuoto a sinistra. Se l’exploit di David Neres rinfranca Conte e i tifosi, è chiaro che un calciatore del calibro di Kvara debba essere sostituito da un calciatore che mantenga inalterato il livello qualitativo di una squadra in lotta per lo scudetto. Manna è volato a Barcellona per incontrare gli agenti di Garnacho, talento ventenne in forza al Manchester United che, però, spara altissimo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la richiesta di 80 milioni di euro dei Red Devils ha spinto il club partenopeo a sondare anche altre piste. L’ultima porta in Germania e più precisamente al Borussia Dortmund, dove gioca il 22enne Karim Adeyemi. Due gol e tre assist in Bundesliga in una prima parte di stagione condizionata da problemi fisici: la freccia classe 2002, in passato accostata anche alla Juventus, è valutata 40 milioni di euro.

Spunta pure Timo Werner, ma i tifosi tremano

In base a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli ha effettuato anche un sondaggio per Timo Werner, attaccante in prestito dal Tottenham via Lipsia. Ex golden boy del calcio tedesco, da tempo ormai è sparito dai radar accontentandosi del ruolo di riserva negli Spurs.

Sarebbe senza dubbio la soluzione meno ai gradita ai tifosi, che sperano in ben altro tipo di calciatore per il post Kvara. “Un ridimensionamento bello grosso” commenta Antonio su Facebook. “Non mi piace” aggiunge Vincenzo. “Timo Werner non sa nemmeno lui in che modo è riuscito a entrare nel calcio professionistico” rincara Davis. Insomma, tutti ma non Timo.