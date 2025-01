Diretta live calciomercato martedì 14 gennaio 2025: Napoli-Psg, intesa per Kvaratskhelia a 75 milioni. Juve avanti su Kolo Muani

Primo colpo Juve in arrivo: operazione ai dettagli tra i bianconeri e il Vitoria Guimaraes per Alberto Costa, terzino portoghese classe 2001 che sarà a Torino nelle prossime ore. Passiamo alle cifre: 12 milioni di euro più 2 di bonus, contratto da 500mila euro per 4 o 5 anni. Con lui è atteso un secondo rinforzo in difesa, come dicevamo già, per rinsaldare quel baluardo del gioco che ha mostrato troppe lacune e affaticato da assenze importanti. Col Benfica si continua a negoziare per Antonio Silva, così come per Araujo del Barcellona. Pista aperta per Tomori del Milan, considerato più abbordabile e con la disponibilità del club.