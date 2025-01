Napoli, Kvaratskhelia scaricato dai compagni: la rivelazione di Politano sul rapporto col georgiano

Dopo il 2-0 al Verona l’attaccante azzurro s’è lasciato andare a una dichiarazione piuttosto fredda nei confronti del compagno di squadra prossimo a trasferirsi al Psg

Mentre i tifosi del Napoli sperano ancora in un ripensamento da parte di Kvicha Kvaratskhelia, dirigenza, allenatore e squadra sembrano considerare il georgiano già un ex. Il Napoli è pronto a voltare pagina, come sembrano confermare le parole pronunciate da Matteo Politano su Kvara al termine della partita vinta per 2-0 sul Verona.

Il Napoli vince anche senza Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia è ancora un tesserato del Napoli, ma per l’ambiente partenopeo sembra già fare parte del passato del club: lo dice il campo, dove la sua assenza continua a non notarsi – senza il georgiano gli azzurri ieri sera hanno dominato il Verona, battuto 2-0, così come la Fiorentina lo scorso 4 gennaio – ma anche l’atteggiamento e le parole di chi ha condivide con lui lo spogliatoio. Giocatori come Matteo Politano, che dopo il successo sull’Hellas ha commentato con freddezza la notizia del probabile trasferimento di Kvaratskhelia al Psg.

Napoli, Politano e la situazione di Kvaratskhelia

Protagonista di una buona partita contro il Verona, Politano s’è fermato a commentare la prestazione e il risultato ottenuto dal Napoli ai microfoni di RaiSport. Interrogato sulla situazione Kvaratskhelia, Politano ha in un primo momento dribblato la domanda. “Non ci abbiamo pensato troppo – le sue parole – eravamo concentrati sulla partita, il mister ci teneva. È normale che possa dispiacere perdere un giocatore del genere, ma la scelta è sua e della società, noi giocatori possiamo farci poco”.

Napoli, la rivelazione di Politano su Kvaratskhelia

Più avanti, però, Politano s’è lasciato andare a una rivelazione che racconta una certa distanza di Kvaratskhelia dal resto dello spogliatoio. Quando gli chiedono se abbia parlato o meno col georgiano di quanto sta accadendo, l’attaccante nato a Roma risponde così: “Non tanto. Lui parla poco italiano e io poco inglese. Abbiamo avuto poco dialogo”. Una frase a suo modo sorprendente se si pensa che Kvaratskhelia è ormai alla terza stagione al Napoli e che con Politano è stato tra i protagonisti dell’entusiasmante cavalcata scudetto del campionato 2022/23.