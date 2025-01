Napoli, Kvara è già un traditore per i tifosi: la rabbia per l'addio dell'ex idolo, peggio di Cavani e Higuain

Sul web l'attaccante georgiano massacrato dopo la conferenza in cui Conte ha ufficializzato il prossimo divorzio: una coltellata al cuore per i fan

Se tutto, come sembra, verrà confermato andrà al Psg come Lavezzi e come Cavani ma a differenza del Pocho e del Matador per Kvara difficilmente ci sarà riconoscenza eterna dei napoletani. La decisione del giocatore di voler andar via, ufficializzata senza giri di parole da Antonio Conte alla vigilia della gara col Verona, è stata una coltellata per i tifosi azzurri già pronti a scaricare il georgiano dopo due anni e mezzo d’amore incondizionato.

Kvara come Higuain

Non è stato un fulmine a ciel sereno perché a Napoli da due giorni non si parla d’altro ma in tanti pensavano a una bufala di mercato o a una voce tutta da confermare. Invece no, tutto vero. Conte non ha usato parole di circostanza, facendo capire che margini per cambiare la vicenda non ce ne sono o quasi. Ed allora ecco che il tam tam parte sui social e Kvara diventa l’ultimo dei traditori. Come e peggio di Higuain, che andò alla Juve, come e peggio di Sarri (idem).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I tifosi azzurri non perdonano Kvara

Fioccano le reazioni sui social, i tifosi sono furibondi: “Pensa a quelli che hanno chiamato i figli Kvitcha (o come si scrive) e lunedì correranno all’anagrafe per chiedere se possono cambiare nome perché Kvara li ha “traditi”…” e poi: “Al Psg è chiuso da Barcola. È solo un fatto di soldi e di gente (padre e procuratore ) che vuole mangiare” e anche: “Kvara napoli t’ha fatto ommo, sei proprio un piccolo uomo” e ancora: “Non mi interessa se è stato protagonista dello scudetto, per me un giocatore, un uomo che chiede la cessione a gennaio quando la squadra che ti ha fatto diventare quello che sei sta lottando per traguardi importanti, non avrà mai la mia stima e la mia riconoscenza. Punto”

C’è chi scrive: “Grazie mister Conte che senza troppi giri di parole ha detto che Kvara ha chiesto la cessione. Delusione per il mister e anche per noi, caro Kvara, abbandoni sul più bello il campo di battaglia, omuncolo” e ancora: “può andare dove vuole anche andare a giocare nella Juve della Francia, fuori dai confini nazionali non vincono niente. Dopo Higuain e Sarri sono super vaccinata, non sento più niente. Contento lui? Anche io, si riparte con i nuovi”, oppure: “È stato lui e il suo entourage a a chiedere la cessione, nonostante il mister abbia provato in questi 6 mesi a convincerlo del nuovo progetto come fatto con altri ”

Il web è scatenato: “Se tieni veramente a questa piazza lasci andare e rimani almeno fino a Giugno.Osimhen si é comportato decisamente meglio. Non so più cosa dire. La delusione di Conte è la stessa mia verso Kvara” e anche: “Andare via a Gennaio quando sei primo in classifica, mai l’avrei pensato. E non voglio sentire la storia dell’ ingaggio “basso”, perché il Napoli l’ha proposta di rinnovo l’ha fatta” e poi: “Non so come commentare la decisione di Kvara di andar via. Ringrazierò sempre Kvara per la super stagione dello scudetto. Ma questa scelta di lasciare la squadra che é in corsa per la lotta scudetto non la capisco. Spero solo che la società investa quei soldi che arriveranno”, e infine: “Ha provato a convincerlo, a settembre gli ha detto che rimaneva e poi a gennaio punta il capriccio per scappare via, mettendo nei guai la società e la squadra prima in classifica. Questa non è serietà”.