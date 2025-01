Pagelle di Napoli-Verona 2-0: Neres è immarcabile, ma decidono Montipò (autogol) e Anguissa

I top e flop di Napoli-Verona, 20a giornata di Serie A. Con un gol per tempo gli azzurri chiudono la pratica. Un rimpallo spiana la strada in avvio, nella ripresa il raddoppio.

Kvaratskhelia è ancora presente, forse già passato. Ma nel frattempo c’è un Napoli che va avanti a prescindere dal georgiano e contro il Verona fa ampiamente il suo dovere annichilendo 2-0 il Verona. Il successo dei partenopei, che vendica a freddo la sorprendente sconfitta della prima giornata, è firmato dallo sfortunato autogol di Montipò e dal meraviglioso sigillo di Anguissa. Partita mai in bilico e tre punti fondamentali nella lotta scudetto per la truppa di Conte.

Napoli-Verona, le scelte di Conte e Zanetti

La settimana del Napoli è stata piuttosto movimentata a causa del caso Kvaratskhelia. Il georgiano non è ovviamente disponibile: al suo posto è confermato Neres con Politano che occupa la corsia opposta. In difesa non c’è Olivera: lo rimpiazza Spinazzola. Al Maradona è la prima sfida del 2025 e di fronte ai partenopei c’è un Verona che all’andata fu capace di vincere 3-0 contro la squadra di Conte. Zanetti sceglie Sarr come partner di Tengstedt e Suslov alle loro spalle.

Dominio azzurro ma il gol lo fa Montipò

Il Napoli ci mette 5 minuti a trovare il vantaggio. Di Lorenzo sfrutta la sponda di Lukaku per calciare in porta: prende il palo ma la palla sbatte su Montipò e finisce in rete. Il raddoppio è sfiorato subito: prima da Anguissa poi da Lukaku che peccano però di precisione. Il Verona soffre e con Tengstedt prova la reazione. Il dominio azzurro è piuttosto evidente, con sparute iniziative da parte degli ospiti.

Anguissa confeziona il raddoppio e chiude i conti

Nella ripresa non cambia il canovaccio tattico della partita. Neres fa piovere una quantità industriale di palloni in mezzo che per un motivo o per un altro non finiscono in porta. Allora al 61esimo Anguissa si mette in proprio con un sinistro al fulmicotone sul quale nulla può Montipò. Tra gli scaligeri va evidenziata solo una conclusione di Kastanos, potente ma centrale, sulla quale Meret respinge. Nel finale girandola di cambi che non sposta in alcun modo gli equilibri di una gara mai in bilico.

Le pagelle del Napoli

Neres 7 Non lasciate trarvi in inganno dagli occhi abbassati, perché il brasiliano è bello sveglio, scaltro e a tratti imprendibile per il povero Faraoni. (Dal 90′ Zerbin ng)

