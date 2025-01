Dopo il pareggio dell'Atalanta e la vittoria dell'Inter, la gara di stasera è diventata di estrema importanza per le ambizioni Scudetto del Napoli, chiamato a vendicare anche il netto 3-0 subito nella gara di andata col Verona. Gli uomini di Conte, dopo doppio passo falso con la Lazio, tra campionato e Coppa Italia, di inizio dicembre hanno infilato quattro vittore consecutive e puntano alla manita. Al Maradona arriva però un Hellas rivitalizzato dai sette punti ottenuti nelle ultime quattro gare e tornato ampiamente in lotta per la salvezza. Fischio d'inizio alle ore 20.45.20:18

Due sole assenze per il Napoli ma di calibro pesante: all'infortunato Buongiorno si è infatti aggiunto Kvaratskhelia dopo la richiesta di cessione arrivata nei giorni scorsi. Formazione quasi obbligata quindi per Conte con Neres e Politano dal 1' al fianco di Lukaku, a centrocampo i soliti Anguissa, Lobotka e McTominay. Spinazzola prende il posto di Olivera a sinistra menter Juan Jesus e Rrahmani agiranno davanti a Meret, sulla destra c'è capitan Di Lorenzo.20:29

Zanetti deve fare a meno degli squalificati Tchatchoua e Serdar, al posto del primo sulla destra c'è Faraoni mentre in mezzo al campo torna titolare Belahyane. In difesa parte dal 1' Magnani con Ghilardi in panchina, il trio davanti a Montipò è completato dai soliti Dawidowicz e Coppola. Sulla sinistra si rivede invece Lazovic mentre il compito di innescare le punte Tengstedt e Sarr è per Suslov.20:32