Chi è l'arbitro Zufferli di Udine

Originario di Azzida, frazione di San Pietro al Natisone, in provincia di Udine, il classe 1990 Luca Zufferli arriva per la prima volta quest’anno a calcare i campi del massimo campionato italiano. Associato alla sezione di Udine, Zufferli inizia ad arbitrare a 16 anni, nel 2006. Dopo 82 gare in Serie C, da luglio 2021 viene promosso alla Commissione arbitri nazionale (Can) che, dopo gli esordi in Serie B, gli permette, dunque, di arbitrare anche in Serie A.

Zurfelli, quarant’anni dopo torna in Serie A un arbitro di Udine

Luca Zufferli entra così nella storia della sezione arbitrale friulana. Erano, infatti, quarant’anni che un arbitro di Udine non veniva nominato direttore di gara per la Serie A. Un traguardo raggiunto grazie alla grande professionalità e dedizione dimostrata sui campi di calcio di ogni categoria, dalla provincia ai palcoscenici della Serie C e della Cadetteria.

Zurfelli, crescita esponenziale e il sogno che si avvera

Dipendente della Bluenergy, il giovane fischietto friulano è uno dei direttori di gara più promettenti tra le nuove leve. Zufferli ha diretto gare importanti e ha davanti a sé una carriera fulgida e molto promettente. Ha arbitrato gare di cartello in tutte le categorie e, ad appena 31 anni, si appresta a vedere coronato il sogno dell’esordio in Serie A.

SPORTEVAI | 07-09-2021 18:12