Napoli, Bargiggia scarica su Conte le colpe del caso Kvara e scatena un vespaio

Per i tifosi del Napoli il georgiano è già un traditore ma resta forte la spaccatura su di chi siano le colpe sull'addio a gennaio del calciatore

Di chi è la colpa per la cessione (sempre più vicina) di Kvaratskhelia al PSG? Del giocatore, di Antonio Conte o di Aurelio De Laurentiis? In attesa dell’ufficialità dell’addio del Georgiano, il caso di calciomercato da quasi una settimana non fa altro che alimentare social e trasmissioni televisive: dai tifosi a commenti di giornalisti, la bufera continua. E, in questo contesto, non perde l’occasione di commentare la vicenda Kvara anche l’esperto di mercato Paolo Bargiggia che scatena un vespaio sui social.

Bargiggia e De Paola attaccano Conte per gestione Kvara

L’ex giornalista di SportMediaset ha attaccato duramente Antonio Conte per la gestione del georgiano, scrive Bargiggia sui social: “La partenza di Kvara dal Napoli, uno dei più forti esterni in circolazione non è solo per ragioni economiche: a lungo snobbato da De Laurentiis; ma, soprattutto, il fallimento tattico di Conte: a fare il terzino, 60 metri dalla porta, Kvara è stato umiliato!”

Ci va giù pesante anche Paolo De Paola, ex direttore di TuttoSport e Corriere dello Sport: “La crescita di Neres è stata pianificata e portata avanti proprio per togliere acqua a Kvara. Non ci fosse stato un Neres in queste condizioni gli scenari sarebbero stati diversi. Il passo indietro di Conte è dettato dal momento che è diverso da quello di inizio stagione. Dire le cose come stanno non fa male a nessuno”.

I napoletani restano spaccati sull’addio di Kvaratskhelia

Tra i tifosi partenopei manca un’unicità di veduta sull’addio di Kvara al Napoli: “Ma come si fa a chiedere 8 milioni all’anno quando da un anno e mezzo il Georgiano sta giocando malissimo?” E ancora: “Kvara non fa una partita buona da dopo la vittoria dello scudetto, direi che sia giunto il momento che vada via”

C’è poi chi scrive: “Ormai Kvara se lo sono studiato molto bene gli avversari, può giocare in ogni posizione possibile ma se le finte e le giocate sono sempre le stesse c’è poco da fare”. C’è poi chi critica il giocatore: “Dopo uno scudetto vinto a Napoli, cosa unica nella storia sportiva, Kvara doveva avere piedi per terra e capire di essere riuscito ad arrivare ad un obiettivo del genere grazie al club che l’ha preso da perfetto sconosciuto”.

Non si placano gli animi sul web: “Ormai il calcio fa schifo, questi Arabi e Americani hanno distrutto tutto. Un giocatore viziato come Kvara ha tenuto in pugno la situazione per andar via: o il Napoli mi dà 8 milioni all’anno o vado al PSG a 10. Questo solo perché c’è un club senza limiti di disponibilità economica, altrimenti vedi come restava con i piedi per terra…”

E infine: “Kvara è ormai un giocatore viziato che non fa altro che piangere ad ogni intervento che subisce, fingere di essersi fatto malissimo, protestare ad ogni sostituzione e non essere nemmeno decisivo con la palla tra i piedi: questi atteggiamenti non faranno MAI di lui un campione… E ringraziasse Spalletti!”

I tifosi del Napoli difendono Conte sulla gestione Kvaratskhelia

I tifosi del Napoli attaccano Bargiggia sui social: “Fallimento tattico di Antonio Conte? 1º in classifica dopo 19 partite, venendo da un campionato finito 10º. Forse il fallimento è la non riconferma di Kvara stesso arrivato come perfetto sconosciuto con Spalletti. Il ragazzo non si è confermato. Fermo restando la sua indiscutibile forza.”

E ancora: “E allora la prossima volta le partite guardale avanti alla tv e non dietro, Kvara non ha mai fatto il terzino a 60 metri dalla porta, le colpe sono le sue che portava troppo palla e si incaponiva con dribbling inutili facendo rallentare la manovra”.

Per i tifosi la colpa non è di Conte: “L’anno scorso giocava più vicino alla porta e non mi sembra che abbia fatto una grande annata”. C’è poi chi scrive: “Kvara è un ottimo calciatore….Ma è stato un abbaglio non è mai tornato quello dei primi 6 mesi iniziali.….Se pretendi di essere trattato da top player devi dimostrarlo di essere ogni match, e lui non l’ha fatto…”.

Non si placano gli animi sul web: “L’unico errore del club non aver fatto il rinnovo nel 2023 adl in 20 anni ha fatto molte cose eccellenti e qualche errore…ora speriamo l’operazione sia veloce e si volta pagina”. I tifosi sostengono il club: “Io credo che una società forte non scenda a compromessi con i procuratori. Dal mio punto di vista la richiesta di 8 mil di Kvara era eccessiva. Siamo realisti, Inter, Milan e Juve per assecondare questi sciacalli economicamente sono deficitari”.

E infine: “Dalla Heatmap di quest’anno e da quella dell’anno dello scudetto con Spalletti si evince che era nettamente più centrale nel gioco offensivo. Concordo che quest’anno abbia giocato molto più basso ma in realtà ha fatto lo stesso anche Politano”.

