Con i principali ko in difesa, la Juventus è chiamata a apportare le migliorie necessarie a imprimere una svolta in campionato come sul versante europeo. Oltre ad Antonio Silva (l’agente dovrebbe incontrare in queste ore il Benfica) e Araujo del Barcellona, una terza pista emersa in queste ore sarebbe quella di Disasi del Chelsea. Nella finale di Supercoppa Spagnola, Araujo è entrato al minuto 28 per l’infortunio di Martinez con fascia di capitano. Meno probabile, almeno per ora, l’arrivo di Tomori dal Milan.