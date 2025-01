Diretta live calciomercato venerdì 17 gennaio 2025: Milan su Joao Felix, Pellegrini apre e Juve-City, blitz Cambiaso

In un’intervista al Corriere dello Sport, il capitano Lorenzo Pellegrini ha detto: “Un anno fa mandarono via Mourinho. Fu uno shock, anche perché nessuno se lo immaginava. Per noi non fu un bel momento. A fine novembre la squadra si era opposta al suo esonero. Leggemmo che lo volevano cacciare, andammo da Tiago Pinto per chiedere se era vero e gli spiegammo che non c’era bisogno di mandarlo via. Volevamo continuare con lui. Invenzioni dei giornali, la sua risposta”. Sul possibile trasferimento, magari all’Inter: ““Ho pensato che questo potrebbe essere il mio ultimo anno alla Roma? È un pensiero che evito. Lascio che sia il campo a decidere. Io sono molto fatalista e cerco sempre di essere positivo. Assicuro che finché avrò la possibilità di indossare la maglia della mia Roma lo farò dando tutto me stesso, anzi di più, come ho sempre fatto. Per me è importante riuscire a guardarsi allo specchio ed essere felice dell’uomo prim’ancora che del calciatore. Non ho bisogno di dichiarare l’amore per la Roma, è così evidente”.