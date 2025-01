Zirkzee, nuovi guai: sfuma la Juventus e squalifica in arrivo

Continua il periodo in chiaroscuro per Joshua Zirkzee. L'olandese fatica a trovare spazio al Manchester United, e un'esultanza provocatoria potrebbe inguaiarlo. E la Juve potrebbe non essere più interessata

L’estate scorsa Joshua Zirkzee rappresentava uno degli oggetti del desiderio più ambiti del mercato. L’attaccante era stato protagonista della scalata imperiosa del Bologna verso la Champions League, collezionando sino a giugno 2024 59 presenze in tutte le competizioni con la maglia felsinea, segnando 14 gol. Quindi l’approdo nella pregiata Premier League, sponda Manchester United, non certo quello dei tempi di Ferguson ma comunque un club dal notevole blasone. Ma si sa, la vita è una successione di occasioni mancate ed altre che era meglio non cogliere, e per Zirkzee l’arrivo in Inghilterra ha rappresentato il secondo caso (almeno sino ad oggi).

Zirkzee non riesce ad imporsi nel Manchester United

L’attaccante infatti non sta lasciando il segno, rendendosi tutto fuorché indimenticabile per i tifosi dello United. E lo spartito non è cambiato con il cambio in panchina da Ten Hag ad Amorim: l’olandese era e resta tutt’ora snobbato nei piani di gioco. E questo nonostante un preambolo all’avventura inglese promettente, con il gol della vittoria al debutto con i Red Devils nel match finito 1-0 contro il Fulham lo scorso 16 agosto.

Poi, il cupio dissolvi. Concentrandoci solo sul campionato, nella prima parte di stagione Zirkzee ha giocato per 90′ minuti solo in due partite su 21. Anche se in una di queste occasioni, il match contro l’Everton del primo dicembre, 2 dei 4 gol realizzati dallo United erano stati dell’olandese.

Ma è stato emblematico il caso della partita (persa 2-0) contro il Newcastle dello scorso 30 dicembre, in cui Zirkzee dopo la prima mezz’ora di gioco è stato richiamato in panchina senza motivi specifici, per essere sostituito da Mainoo mentre prorompenti fischi piovevano sul suo capo riccioluto.

Il gesto provocatorio di Zirkzee che potrebbe costargli una squalifica

E siccome piove sempre sul bagnato, ecco ora che l’ex 9 del Bologna rischia pure una squalifica. Il casus belli è esploso nel match United-Southampton 3-1 del 16 gennaio. Nella sfida contro l’ultima in classifica, vinta in rimonta, Zirkzee è entrato nella ripresa. E in occasione della tripletta di Diallo ha mollato l’ancora per navigare verso i marosi dell’entusiasmo senza freni. Dopo uno dei gol del compagno di squadra, infatti, l’olandese è andato davanti al pubblico di casa portando le sue mani sulle parti virili del proprio corpo.

Inutile fare l’esegesi del gesto: chi ha frequentato i campi di calcio avrà colto l’esplosione di mascolina rivalsa nei confronti di una tifoseria con cui il feeling non è mai sbocciato. Ma sul caso la FA potrebbe non soprassedere, tutt’altro. Esultanze che possono essere scandalose o derisorie, infatti, vengono severamente punite: il rischio è una multa, ma soprattutto una giornata di squalifica.

Mercato, Nunez potrebbe scalzare Zirkzee?

E in tutto ciò, lo United potrebbe comunque presto disfarsi di Zirkzee. Una voce che circola da tempo, suffragata ulteriormente nelle ultime ore dalla pista Darwin Nunez, sponda Liverpool, perseguita dal club e che rappresenterebbe un sostituto ideale per il ruolo dell’olandese, che ha in essere in teoria un contratto sino al 30 giugno 2029.

Nel caso, sappiamo che da tempo si parla di un potenziale interesse da parte della Juve sull’ex Bologna. Peccato però che negli ultimi giorni l’arrivo dal PSG di Kolo Muani abbia coperto la casella di un nuovo attaccante, rendendo Zirkzee non più una priorità. Ma siccome il calciomercato, pur basandosi sui numeri e le cifre, non è una scienza esatta, una eventuale svolta su Nunez potrebbe generare un effetto domino che farebbe cadere la pedina dell’olandese. E allora vedremo se da Torino potrebbero allargarsi le maglie per tentare un assalto nei suoi confronti.