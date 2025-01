Juventus-Zirkzee, le ultimissime: lo United detta le condizioni, cosa cambierebbe rispetto a Vlahovic

Contatto dei bianconeri con l'agente dell'olandese, il Manchester aprirebbe al prestito inserendo l'obbligo di riscatto: Thiago Motta spera di ritrovare il suo pupillo in attacco

Giocare 32 minuti e venire sostituiti per scelta tecnica: non piacerebbe a nessuno, men che mai a un giocatore che non è riuscito ad affermarsi in una realtà importante come quella di Manchester, sponda United. Per Joshua Zirkzee la sostituzione contro il Newcastle potrebbe rappresentare un punto di non ritorno.

Zirkzee, la Juve ci pensa

E le tempistiche sono giuste, con il mercato invernale appena iniziato e tante squadra in cerca di un’occasione per migliorare la propria rosa. La Juventus è tra queste, perché la situazione Milik rimane un mistero e c’è bisogno di un’alternativa (o anche qualcosa di più) a Vlahovic. Inutile dilungarsi sul feeling tra l’attaccante olandese e Thiago Motta, come la stagione scorsa al Bologna ha dimostrato: secondo quanto riferito da Sportitalia, ci sarebbe stato un contatto nelle ultime ore tra la Juventus e l’agente del calciatore Kia Joorabchian.

Le condizioni del Manchester United

La volontà del club bianconero è quella di capire i margini di fattibilità per un’operazione in prestito a gennaio: si rimane in attesa, però, di capire che cosa vorrà fare lo United dell’attaccante classe 2001, pagato 42 milioni solamente pochi mesi fa. “La sua situazione è la stessa di altri giocatori – ha detto di recente Amorim – ha vissuto una situazione difficile durante la partita ma sono cose che succedono, i calciatori sanno che fa parte del gioco”.

Zirkzee, la distanza tra Juve e Manchester

Stando a quanto riportato da Sky, il Manchester United avrebbe aperto alla cessione di Zirkzee, partendo da un prestito ma inserendo un obbligo di riscatto, mentre la Juventus preferirebbe inserire soltanto un diritto. Di certo è da scartare l’ipotesi del prestito, strada che Giuntoli aveva provato a percorrere senza successo. La Juve ha contatti costanti con lo United, che per ora non recede dalla sua posizione.

Come cambierebbe la Juventus da Vlahovic a Zirkzee

L’arrivo di Zirkzee alla Juventus potrebbe modificare completamente il modo di giocare dei bianconeri, che hanno in Vlahovic un attaccante dalle caratteristiche completamente differenti. Di sicuro il serbo è più bomber d’area di rigore rispetto all’olandese, come testimoniano i numeri, ma è altrettanto indubbio che il secondo sia più funzionale al calcio palleggiato di Thiago Motta. La Juventus attuale è una squadra molto poco verticale, che cerca subito gli esterni per poi confluire al centro.

Vlahovic infatti è meno predisposto a giocare con la squadra, di conseguenza anche Koopmeiners risente di questa modalità tattica, perché si cerca poco lo spazio tra le linee. Con l’eventuale arrivo di Zirkzee, invece, il gioco potrebbe variare maggiormente e sfruttare molto di più gli inserimenti di centrocampisti abili in zona gol come appunto l’olandese ex Atalanta, ma anche Mckennie e Thuram.

