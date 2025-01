Juventus: chi è Bischof, la rivelazione della Bundesliga l’ultimo colpo di fulmine di Giuntoli

Il talento del centrocampo dell’Hoffenheim, 19 anni, è finito nel mirino del Football Director bianconero: piace per le qualità tecniche e la grande aggressività

È Tom Bischof l’ultimo pallino di Cristiano Giuntoli: il Football Director della Juventus sta seguendo con attenzione il 19enne centrocampista dell’Hoffenheim, rivelazione della Bundesliga. Ma chi è davvero Bischof?

Juventus, Giuntoli sulle tracce di Bischof

Si chiama Tom Bischof, ha 19 anni ed è una delle rivelazioni della Bundesliga: questo il nome nuovo sul taccuino di Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, che continua a sondare i campionati europei ed extraeuropei alla ricerca di nuovi talenti da mettere a disposizione di Thiago Motta. Il tedesco corrisponde alla perfezione all’identikit delle promesse a cui la “nuova Juve” di Giuntoli guarda con attenzione: alla giovane età abbina personalità, grandi capacità tecniche e anche una situazione contrattuale particolarmente favorevole.

Juventus: chi è Bischof, rivelazione della Bundesliga

Nato nel giugno 2005, Bischof aveva appena 16 anni quando ha esordito in Bundesliga, nel marzo 2022: i 13 minuti contro l’Hertha rimasero i suoi unici in prima squadra in quella stagione, ma evidentemente sono serviti a dare fiducia a un talento che si era già messo in evidenza con le nazionali giovanili della Germania.

Nelle due stagioni successive Bischof ha continuato ad alternarsi tra la formazione B dell’Hoffenheim e la prima squadra, collezionando un buon numero di presenze in quest’ultima (28 tra Bundesliga e Coppa di Germania), fino a compiere il salto definitivo in quella in corso. Da agosto a oggi, Bischof ha collezionato 21 presenze di cui 19 da titolare, mettendo a segno anche i suoi primi 2 gol tra i “grandi”. Il centrocampista è stato sempre titolare anche nelle 6 partite di Europa League disputate dall’Hoffenheim.

Juventus, le qualità di Bischof

Ma perché Bischof piace tanto alla Juventus? Tre i fattori che hanno fatto innamorare Giuntoli: la personalità, le qualità tecniche, l’aggressività. Bischof è infatti dotato di un ottimo sinistro e di uno spiccato talento nel controllo del pallone, doti che l’hanno portato ad affermarsi come trequartista nelle nazionali giovanili tedesche: un esempio delle sue capacità è arrivato nella gara dello scorso 23 novembre col Lipsia, in cui Bischof ha segnato il suo primo gol in Bundes con un preciso calcio di punizione.

Ma il vero salto di qualità è avvenuto quest’anno, quando il tecnico dell’Hoffenheim Christian Ilzer ha deciso di sfruttare anche la buona fisicità di Bischof (è alto 183 cm) e la sua abilità nell’andare a caccia del pallone schierandolo come centrocampista centrale: la sensazione è che possa diventare una mezz’ala tecnica, con propensione alla verticalizzazione – altra specialità della casa – e al tiro dalla distanza. Nelle ultime giornate, infine, Bischof ha giocato da esterno destro in un centrocampo a quattro, mostrando anche grande duttilità.

Juventus, la concorrenza del Bayern su Bischof

Ma la Juventus segue Bischof anche perché il suo ingaggio potrebbe rivelarsi un affare: il contratto del giovane centrocampista con l’Hoffenheim, infatti, scadrà a giugno 2025. Giuntoli può dunque provare a ingaggiare a parametro zero il giocatore o a convincere l’Hoffenheim a cederlo per una somma più bassa del suo effettivo valore. Il vero pericolo, in questo momento, è rappresentato dalla concorrenza: anche il Bayern Monaco ha posato gli occhi su Bischof e sappiamo quale sia il fascino che il club bavarese esercita da sempre sui talenti della Bundesliga.