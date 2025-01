Juventus, Giuntoli esce allo scoperto sul mercato: niente concessioni al Napoli e il sogno Zirkzee

I bianconeri sono impegnati in Supercoppa ma intanto il Football Director lavora alacremente sul mercato. Servono due difensori e un attaccante, mentre si cerca di piazzare il capitano.

La Juventus è impegnata sul campo, tra poche ore, a giocarsi la semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. Ma per Cristiano Giuntoli il tema mercato è ugualmente di strettissima attualità. Con la rinuncia, voluta, a Danilo il club bianconero è arrivato a quota tre difensori in meno rispetto ai piani iniziali. Inevitabile che il Football Director della Vecchia Signora debba intervenire con una certa urgenza. In attacco, invece, attento monitoraggio alla situazione di Zirkzee che è separato in casa allo United.

Il messaggio di Giuntoli al Napoli su Danilo

Non era di certo un segreto, ma la conferma ufficiale da parte di Cristiano Giuntoli della volontà di separarsi da Danilo è comunque un segnale importante. La Juventus ha deciso: il capitano è sul mercato, anche in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista per giugno. Ma nonostante il difensore brasiliano sia di fatto fuori rosa, non verrà regalato. Se il Napoli lo vuole dovrà versare un indennizzo alla Vecchia Signora. Da questo punto di vista il Football Director è stato chiaro: “Siamo d’accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juventus. Quando c’è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti“.

La Juve è indifesa: in arrivo due pedine

La traduzione di quanto dichiarato da Giuntoli ai canali della Lega Serie A è piuttosto chiara. Il dirigente bianconero ha poi confermato la necessità di dover prendere due difensori ma anche questa è ormai un’ovvietà. Il fatto che sia la Juve che il Milan siano negli Emirati Arabi può fare in modo che un colloquio per Fikayo Tomori venga riaperto, sebbene il cambio di allenatore da Fonseca a Conceicao abbia molto raffreddato questa pista. Ma da Antonio Silva ad Hancko i nomi restano ancora diversi sul taccuino di Madama.

Zirkzee e l’occasione interessante

Infine, c’è la situazione legata all’attacco da monitorare. Arek Milik è un oggetto misterioso e il peso del reparto è ricaduto interamente sulle spalle di Dusan Vlahovic. “Non è il caso di fare nomi, ma stiamo attenti alle eventuali occasioni interessanti“, ha ammesso candidamente Cristiano Giuntoli quando gli è stato tirato in ballo Joshua Zirkzee. L’olandese è un pupillo di Thiago Motta ed è in uscita dal Manchester United: se il club inglese aprisse al prestito (possibile), la Juve non ci penserebbe due volte.