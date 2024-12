Napoli, ora tocca a Manna: Danilo il primo nome sulla lista, Spinazzola in partenza. La mediana la risolve Conte

Il calciomercato è alle porte: molto attivo è anche il Napoli con Conte che vuole rinforzi per lo scudetto. Oltre al capitano della Juve, può arrivare un centrocampista.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La data ci ricorda che un anno sta terminando per accoglierne un altro naturalmente ricco di buoni propositi. Ma l’arrivo di gennaio, per gli amanti del calcio e gli addetti ai lavori, significa soprattutto mercato riaperto con tutto ciò che ne consegue. Anche il Napoli è destinato ad essere una delle società più attive su questo fronte, non perché la squadra non stia funzionando ma proprio perché il perfezionismo di Conte impone di tentarle tutte per arrivare allo scudetto. Da Danilo al centrocampista: ecco le possibili mosse dei partenopei.

Danilo primo rinforzo: ecco dove giocherà

Il Napoli si rifà il look sulle fasce. Congedato con onore il soldato Mario Rui, gli azzurri sono pronti ad accogliere un altro terzino sempre d’esperienza. Su richiesta di Conte, è infatti in arrivo Danilo via Juventus a parametro zero. I partenopei devono attendere che il brasiliano si liberi dalla Vecchia Signora: in tal senso la mancata convocazione in Supercoppa è un gran bell’assist. Dopodiché è tutto pronto con contratto fino al giugno 2026. Il 33enne verdeoro può essere un’alternativa ai due centrali oltre che un’opzione per un eventuale cambio modulo verso il 3-5-2 nel quale farebbe il braccetto di destra.

Spinazzola via ma va sostituito

Sempre sulle fasce è in uscita Leonardo Spinazzola che ha trovato poco spazio alle pendici del Vesuvio. L’ex terzino di Juve e Roma è stato proposto all’interno di uno scambio con Biraghi, tuttavia il 31enne umbro non sembra intenzionato ad andare alla Fiorentina per via del complicato dualismo con Gosens. Per questo motivo occhi ben aperti a tutto ciò che può accadere da qui al 3 febbraio. In caso di partenza, comunque, Manna provvederebbe a sostituirlo. Il Napoli vuole mantenere una rosa numericamente profonda.

Raspa da centrocampista, sondaggio per Fazzini

In attacco occhio alla posizione di Giovanni Simeone, attenzionato dal Torino. Più difficile che gli azzurri accettino di privarsi di Jack Raspadori, ancor di più dopo il gol decisivo con il Venezia. A tal proposito l’ex Sassuolo può diventare un’alternativa anche come mezz’ala. A centrocampo un nuovo innesto dovrebbe comunque esserci. Scartata, per ora, la possibilità di ingaggiare Fagioli, si valuta il profilo di Jacopo Fazzini sul quale c’è anche la Lazio. Il sondaggio è la conferma che Conte ritiene il reparto numericamente non sufficiente, anche alla luce della cessione di Folorunsho.