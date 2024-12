La classifica senza errori arbitrali: le polemiche di Milan-Roma e i dubbi su Juve-Fiorentina, Napoli e Inter

Si chiude un 2024 disastroso per gli arbitri italiani . Tante, troppe le partite condizionate dagli errori dei fischietti e dei loro omologhi in sala Var: i n Serie A si viaggia alla media di due incontri falsati per turno , trend confermato anche nell’ultima giornata dell’anno solare. Chi sarebbe in testa senza le sviste dei fischietti? E quali squadre sono state più tartassate o aiutate (ovviamente, in modo del tutto inconsapevole) fino a questo momento? Ecco la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla diciottesima di campionato.

Arbitri, due partite falsate nel 18mo turno

Due le partite condizionate, ai fini del nostro regolamento, da sviste o errori evidenti di matrice arbitrale. La prima è Milan-Roma: era da rigore il contatto in area giallorossa tra Pisilli e Reijnders, un penalty non visto da Fabbri e dal suo assistente in sala Var e costato due punti in classifica ai rossoneri e – probabilmente – l’esonero a Fonseca. Condizionato pure il posticipo tra Bologna e Verona: Duda e Pobega dovevano essere espulsi entrambi, sbagliato da parte di Ayroldi sanzionare solo il centrocampista rossoblu.

Moviola: i casi più spinosi dell’ultima del 2024

Grandi polemiche pure in Napoli-Venezia, anche se la concessione del rigore – peraltro fallito da Lukaku – ai partenopei appare più che legittima: netto il fallo di mano di Idzes sul cross di Olivera. Fuori area (e in ogni caso dubbio) invece il contatto tra Juan Jesus e Oristanio nella ripresa. In Juve-Fiorentina proteste viola per un tocco con la mano di Gatti in avvio di gara: giusto, da parte di Mariani, non concedere la massima punizione ai toscani. In Cagliari-Inter, infine, proteste per una goffa simulazione di Thuram dopo un diverbio con Mina: ci stava il giallo al francese, errore comunque veniale da parte di Doveri.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale ATALANTA 41 NAPOLI – 41 NAPOLI 41 INTER* +1 39 INTER* 40 LAZIO -1 36 LAZIO 35 ATALANTA +7 34 FIORENTINA* 32 FIORENTINA* – 32 JUVENTUS 32 MILAN* -3 30 BOLOGNA* 28 JUVENTUS +2 30 MILAN* 27 UDINESE -5 29 UDINESE 24 ROMA -6 26 ROMA 20 BOLOGNA* +2 26 TORINO 20 TORINO -3 23 EMPOLI 19 PARMA -1 19 GENOA 19 GENOA – 19 PARMA 18 COMO – 18 COMO 18 EMPOLI +1 18 VERONA 18 LECCE – 16 LECCE 16 VENEZIA -1 14 CAGLIARI 14 MONZA -2 12 VENEZIA 13 CAGLIARI +3 11 MONZA 10 VERONA +7 11

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

