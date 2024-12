Juventus-Fiorentina, moviola: il rigore negato ai viola e i cori razzisti. Locatelli, che guaio

La prova dell’arbitro Mariani all’Allianz analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto di Aprilia ne ha ammoniti quattro

Ha compiuto da poco 42 anni Maurizio Mariani, la scelta per Juventus-Fiorentina. Proveniente da Aprilia con un passato nella Marina Militare, è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 da ragazzino sogna di arruolarsi in Marina. A 16 anni arriva la decisione di intraprendere la carriera da arbitro quando a Venezia, in procinto di terminare gli studi presso la Scuola navale militare Francesco Morosini, sceglie di partecipare al corso arbitri. Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi: poco diverso da quanto gli viene richiesto nell’ambito dei check al VAR durante le partite che dirige. E infatti a partire dal primo gennaio 2021 appare nell’elenco dei Video Match Officials – cioè gli ufficiali di gara che svolgono la funzione di VAR – della FIFA. È sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. In questa stagione aveva già diretto il derby di Milano. Vediamo come se l’è cavata ieri.

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Mariani con Juventus e Fiorentina

Sedici i precedenti con i viola con 9 vittorie, due pareggi e 5 sconfitte. Diciannove incroci con i bianconeri per un bilancio di 12 vittorie, 4 pari e 3 ko.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Zingarelli con Feliciani IV uomo, Di Bello al Var e Guida all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: McKennie, Kalulu, Locatelli, Comuzzo.

Juve-Fiorentina, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 5′ Mariani interrompe prontamente il gioco per il coro del settore ospite rivolto a Vlahovic: “Sei uno zingaro”. Si riprende dopo due minuti di stop. A metà tempo i viola chiedono un rigore per un presunto mani in area di Gatti, l’arbitro lascia giocare. Nella ripresa al 7′ intervento su scomposto su Mbangula che cade anche male, Mariani lascia correre e poi fischia un nuovo intervento su Conceicao. Al 12′ ammonito McKennie che evita una ripartenza potenzialmente pericolosa di Parisi. Al 24′ giallo a Kalulu per un intervento in ritardo su Kean. Al 31′ ammonito Locatelli per proteste, giallo pesante perché – da diffidato – salterà la prossima gara. Al 40’ ammonito Comuzzo per fallo su Conceicao, al 90′ giallo anche per il tecnico Palladino. Dopo il recupero Juve-Fiorentina finisce 2-2.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sugli episodi da moviola della gara è Luca Marelli. L’esperto di Dazn in avvio ricorda che per cori razzisti c’è rischio sospensione temporanea o definitiva della gara se continuano dopo l’annuncio dello spekaer poi si sofferma sul penalty chiesto dalla Fiorentina: “Sulla punizione di Koopmeiners la palla rimbalza sul braccio sinistro di Gatti ma era molto aderente al corpo, non c’è nulla”. Sull’ammonizione di Locatelli che era diffidato arriva la precisazione: “Non salterà la Supercoppa col Milan perché tutti sono disponibili per le semifinali, la squalifica verrà scontata nel prossimo turno di campionato”