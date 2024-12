Juventus-Fiorentina, la profezia di Motta su Thuram infiamma i tifosi 

Le due reti segnate dal centrocampista francese erano state anticipate nel pre-partita dall’allenatore: la reazione dei supporter bianconeri sui social network

Thiago Motta sapeva già tutto: prima del via di Juventus–Fiorentina il tecnico bianconero aveva quasi profetizzato i gol di Khephren Thuram, sottolineando come contro i Viola sarebbero stati importanti gli inserimenti del centrocampista.

Juventus, la doppietta di Khephren alla Fiorentina

Due gol pesanti rendono al momento Khephren Thuram il migliore in campo della Juventus nella sfida con la Fiorentina. Le reti del francese sono state simili, arrivate entrambe grazie ad un tempestivo inserimento nel “mezzo spazio”: sull’1-0 Thuram ha portato palla sulla trequarti dei viola prima di battere De Gea, sul 2-1 si è invece proiettato in area senza palla, per poi ricevere l’assist di Koopmeiners lievemente sporcato da Comuzzo.

Juventus, Motta e i movimenti di Thuram

Le reti di Thuram sono dunque nate da due proiezioni da giocatore “box to box”, movimenti che fanno parte del bagaglio tecnico-tattico del francese, ma che molto probabilmente sono stati perfezionati dal lavoro in allenamento con Thiago Motta. La conferma arriva riascoltando le parole pronunciate dal tecnico della Juventus nel pre-partita: parlando della posizione di Koopmeiners, infatti, Motta ha quesi profetizzato i gol di Thuram.

Juventus-Fiorentina, la profezia di Motta su Thuram

“In quella posizione Koopmeiners ha grande libertà”, ha dichiarato Motta parlando del ruolo da trequartista scelto per l’olandese ex Atalanta, prima di fare riferimento ai movimenti degli altri centrocampisti. “L’importante è che quando Koopmeiners si muove Khephren e Locatelli si inseriscano da dietro. Khephren lo fa di più, Manu lo faceva e sta riprendendo a farlo”. Non sappiamo se Thuram abbia sentito le parole del suo allenatore, di sicuro in campo si è mosso esattamente come aveva predetto Motta.

Juventus, i tifosi pazzi di Khephren Thuram

Con i due gol alla Fiorentina il gradimento dei tifosi della Juventus per Khephren Thuram è schizzato verso l’alto. Il francese piaceva già prima della doppietta ai Viola, ma con le reti segnate oggi si è trasformato in uno dei giocatori preferiti dal pubblico bianconero.

“Khephren è un gigante. È semplicemente un gigante. In costante crescita, giocatore per me insostituibile (già da diverse partite)”, il commento su X di Rid. “Ieri in alcune giocate fisiche ho rivisto un giocatore del passato, anche lui aveva le treccine ma era più basso e tutti lo chiamavano Pitbull”, aggiunge Luigi tirando in ballo anche un nobile paragone con Edgar Davids. “Thuram idolo”, sintetizza Alx. “Che serata per Khephren, questo ragazzo se lo merita”, scrive Giovanni. “Il dna Thuram deve essere qualcosa di speciale. Padre fenomeno mondiale, i figli sono sulla buona strada”, il commento di Matteo che ricorda la discendenza del centrocampista da un mito bianconero come Lilian Thuram.