Juventus, Giuntoli si gioca tutto a gennaio: l’ultima mossa scatena il web

Acquisti sbagliati in estate, cessioni frettolose: il ds della Vecchia Signora deve riscattarsi adesso ma il primo passo già non piace ai fan

Come rifondare la Juventus e non scontentare nessuno? La mission praticamente impossibile di Cristiano Giuntoli, per abbassare ulteriormente gli ingaggi e restare competitivi in campionato, continua a destare preoccupazioni nei tifosi bianconeri. Da Danilo ad Arthur e Fagioli out per puntare su Raspadori e Zirkzee: il web scatena una bufera dopo l’ultima mossa del DS bianconero.

Juventus, Danilo in uscita: la situazione mercato aggiornata

Dopo oltre cinque anni alla Juventus, Danilo è pronto a lasciare Torino. Il difensore brasiliano, ex capitano durante la gestione Allegri, avrebbe scelto il Napoli come nuova destinazione spinto dal progetto di Antonio Conte. La Juventus punta a ricavare un indennizzo o una contropartita (per evitare di perderlo a parametro zero prima della scadenza del contratto a giugno 2025), come il prestito di Raspadori. L’accordo sembra vicino, con un contratto per Danilo fino al 2026.

Inoltre la Juventus sta tentando di piazzare sul mercato anche il centrocampista brasiliano Arthur (per sgravare dai bilanci un costo di ingaggio da oltre 5.5 MLN lordi) e Fagioli che trova sempre meno spazio con Thiago Motta.

Juventus, tifosi infuriati per il calciomercato

I tifosi bianconeri attendono risposte concrete dal calciomercato invernale dopo le delusioni di quello estivo (in testa Douglas Luiz). Per Giuntoli è l’ultima possibilità per riacquistare credibilità : “Io credo che mi posso sbagliare su una o più cose, ma se sarà così, non venite a piangere da me: Il sondaggio di Giuntoli su KoloMuani – Raspadori – Zirkzee significa che saranno acquisti possibili a gennaio perché Vlahovic non si abbasserà lo stipendio… Intanto resto molto preoccupato.”

E ancora: “Danilo sul mercato ci può stare, Giuntoli ha l’ordine di abbassare gli ingaggi. Ma ciò che non concepisco è il fatto che non abbia ancora preso nessuno come suo sostituto e che Rugani sia in prestito altrove”.

Non si placano gli animi sul web: “Rispetto per chi onora la maglia e per chi indossa la fascia di capitano, non si vende Danilo e per darlo al Napoli, Giuntoli e Motta via dalla Juve“.

E infine: “Se Giuntoli non ha bloccato almeno due difensori da ottobre ha semplicemente sbagliato mestiere. Come pensa di sostituire Danilo?”

Per i tifosi bianconeri Giuntoli vende Danilo per cancellare Allegri

Per i tifosi bianconeri, Giuntoli vuole vendere Danilo per cancellare definitivamente l’eredità di Allegri: “Personalmente mai insultato. Ma penso solo sia compiuta la vendetta di Giuntoli su Allegri con la cessione di Danilo.”

C’è poi chi non ha fiducia nel mercato di Giuntoli: “Rispetto ai nostri anni migliori manca proprio la società infatti, io non sono tra quelli che demonizza Giuntoli, gli darei tempo, ma sul resto (presidente, vice ecc.) c’è da mettersi le mani nei capelli, non è questa la juve che abbiamo vissuto.”

E ancora: “In una stagione quasi già vuota Giuntoli si appresta nuovamente a smembrare una squadra già giovane e con limiti caratteriali senza aggiungere elementi in grado aumentarne tasso tecnico e qualitativo. Male, molto male.”

C’è poi chi torna sull’argomento Danilo-Allegri: “Da mesi ad insultare Danilo, da mesi a sperare nella sua cessione. Salta fuori che sta veramente per essere ceduto e i gobbi cosa fanno? Insultano Motta e Giuntoli che non vede l’ora di levarsi anche l’ultimo protetto dell’ex Allegri”

E infine: “Giuntoli non caccerà Motta perché legato a doppio filo, ha venduto 17 calciatori della rosa di Allegri e gli ha tagliato le gambe 1 anno fa, se lo cacciasse sarebbe ammettere di aver fallito, ci vorrebbe un dirigente sopra Giuntoli che gli imponga cose diverse ma non c’è.”