Juventus, Giuntoli non può più sbagliare: il sogno Tonali e Raspadori nel mirino. La clamorosa ipotesi di scambio

La Juventus si candida a essere una delle protagoniste del mercato di gennaio: sacrificio Yildiz per Tonali? Fagioli ago della bilancia delle strategie di Giuntoli

E, ora, Giuntoli non può sbagliare. La Juventus si candida a essere una delle protagoniste della sessione invernale di mercato che è alle porte, ma questa volta fallire non è contemplato. Previsto un rinforzo per reparto e incastri in stile Tetris per accontentare Motta: dal sogno Tonali a Raspadori, tutte le idee della Signora.

Mercato Juventus: spunta Tonali, la strategia

Nelle ultime ore è emerso con prepotenza il nome di Sandro Tonali, che, tornato dopo la lunga squalifica per la vicenda scommesse, si è riproposto con ferocia in Nazionale, mentre non è più un titolare inamovibile nel Newcastle nonostante la doppietta di ieri al Brentford in EFL Cup. Il club inglese non si opporrebbe a un’eventuale partenza del centrocampista, ma a determinate condizioni.

L’obiettivo, infatti, è provare a recuperare buona parte dei 64 milioni sborsati al Milan nell’estate 2023. Dunque, il via libera arriverebbe soltanto al cospetto di un’offerta pari a 55 milioni. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus sarebbe disposta a cedere Fagioli, valutato tra i 25 e i 30 milioni, e addirittura Yildiz, il gioiellino turco a cui è stata affidata la 10.

Perché Yildiz potrebbe essere sacrificato a gennaio

Proprio così: l’uomo simbolo della rivoluzione estiva potrebbe essere sacrificato tra una manciata di settimane. Stimato 40 milioni, Yildiz si rivelerebbe una plusvalenza super per Madama.

Inoltre, in quella zona di campo, a Motta non mancano le alternative in virtù del ritorno di Nico Gonzalez, dell’exploit di Conceicao e della crescita di Koopmeiners, senza dimenticare i giovani Mbangula e Adzic.

Obiettivo Raspadori: il clamoroso scambio col Napoli

Serve poi un attaccante, quel vice Vlahovic che è tremendamente mancato quando il serbo è finito ko. Tutte le strade non portano a Roma, ma circa 220 chilometri oltre e più precisamente a Napoli, dove gioca, anzi non gioca, Raspadori. Jack sta trovando pochissimo spazio alla corte di Conte, che, almeno a parole, ha blindato l’ex Sassuolo. L’infortunio di Buongiorno, però, ribalta lo scenario. Perché agli azzurri interessa – e tanto – l’esperto Danilo, capitano bianconero con contratto in scadenza a giugno, per puntellare il pacchetto arretrato.

La novità, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, è che per arrivare a esaudire le richieste dei partenopei, la Juventus potrebbe mettere sul piatto anche Fagioli, escluso pure dall’ultima partita di Coppa Italia. Nicolò, quindi, diventa l’ago della bilancia delle strategie di mercato di Giuntoli. Raspa, la cui valutazione si attesta sui 20 milioni, è un vecchio pallino dei bianconeri: Motta potrebbe impiegarlo come falso nueve o da sottopunta.

E serve almeno un difensore: tutte le piste

La priorità resta sempre l’acquisto di almeno un difensore, vista l’emergenza dettata dai gravi infortuni capitati alla stella Bremer e a Cabal. I nomi sono sempre i soliti emersi nelle ultime settimane. In cima alla lista dei desideri campeggia Hancko, centrale all’occorrenza terzino del Feyenoord con un passato alla Fiorentina.

Lo scoglio è rappresentato dalla valutazione del giocatore, ritenuta troppo alta. Più alla portata Antonio Silva del Benfica: il potente procuratore del calciatore, Jorge Mendes, sta lavorando per il prestito.