Juventus, l’ora delle rivincite: Vlahovic fa pace con i tifosi, Koop incanta e Motta si gode un Nico Gonzalez rinato

I bianconeri battono 4-0 il Cagliari e accedono ai quarti di Coppa Italia, dove sfideranno l'Empoli: Thiago Motta ritrova alcuni dei suoi giocatori migliori e guarda con maggiore fiducia ai prossimi impegni

Era iniziata nel miglior modo possibile, all’esterno dell’Allianz Stadium: “Un gesto isolato non cancella il passato, da noi sei stato sempre rispettato. Juventus Dv9 e Ultras uniti fino alla fine”. Firmato, i gruppi della Curva Sud della Juventus: pace fatta dunque con Dusan Vlahovic dopo lo “screzio” al termine della partita con il Venezia.

Vlahovic-Ultras, scoppia la pace

Tutti i gruppi organizzati della Sud hanno pubblicato foto e video dello striscione sui social, azione che d’altronde era stata preannunciata sin dalla mattina: lo striscione sarebbe stato esposto all’esterno dell’impianto a causa delle norme restrittive imposte all’interno. Ma il messaggio è arrivato, forte e chiaro, e Vlahovic evidentemente ne ha risentito positivamente vista la prestazione offerta. Un gol, un altro bellissimo annullato per fuorigioco, altri due falliti clamorosamente: ma soprattutto, una costante presenza all’interno della partita e del gioco, con un approccio propositivo soprattutto nei confronti dei compagni.

Vlahovic, Giuntoli parla di rinnovo

Insomma, pace fatta a tutti i livelli: c’è da capire cosa accadrà in futuro, ed in quanto a questo è intervenuto il ds della Juventus, Cristiano Giuntoli. “I rapporti con ragazzo e con il suo agente sono eccezionali, ci vedremo dopo il mercato. C’è tutto il tempo per sistemare le cose, e andare avanti assieme nel miglior modo possibile. Quanti colpi faremo a gennaio in difesa? Cominciamo da uno – ha proseguito a SportMediaset il dt bianconero – Jorge Mendes l’ho salutato ma non abbiamo parlato di mercato. A gennaio tutti i club svelano le carte sul finale visto che ci sono le partite”.

La partita di Vlahovic al microscopio

Al 44′ il gol del vantaggio: spalle alla porta, Vlahovic ha ricevuto palla da Yildiz, si è girato e con il mancino ha fulminato sul secondo palo l’immobile Scuffet. In precedenza, era stato liberato da un rimpallo dopo un buon inserimento di Koopmeiners ma aveva messo alto da buona posizione. Al 55′ gran lancio di Thuram: controllo di sinistro, mano su Palomino tenuto lontano, scavetto raffinato. Ma in fuorigioco, tutto inutile. E nel finale, un’altra occasione fallita: lanciato da solo verso Scuffet, si allarga troppo e mette al lato di sinistro. Applausi al momento della sostituzione, pace ufficialmente fatta.

“Dispiace per sabato, ora avanti insieme”

“Siamo contenti della vittoria di oggi, dei tifosi numerosi che ci hanno dato grande sostegno, pensiamo alla prossima gara – ha detto Vlahovic a fine partita – mi fa piacere che sia tutto rientrato dopo lo screzio di sabato, perché questo è uno dei club più grandi in Europa con milioni di tifosi, mi dispiace per quello che è successo sabato, ma dobbiamo continuare tutti uniti e insieme, questa è la cosa più importante”.

Thiago Motta ritrova Koopmeiners

Ma ci sono anche altre due notizie positive per Thiago Motta: la prima ha il nome e i capelli biondi di Koopmeiners, la seconda ha l’accento della pampa argentina di Nico Gonzalez. L’olandese è stato schierato in una posizione più arretrata a centrocampo, in linea con Thuram. Prestazione sufficiente, nobilitata da un grandissimo gol su punizione all’8 della ripresa. Un sinistro da 25 metri che non ha lasciato scampo a Scuffet, e che a qualcuno ha ricordato le punizioni di un certo Pavel Nedved.

Risorge Nico Gonzalez

Minuto 21 del secondo tempo, il tabellone luminoso annuncia il rientro in campo di Nico Gonzalez. L’argentino mancava dalla fatidica serata di Lipsia del 2 ottobre, ed era diventato una sorta di oggetto misterioso visto il prolungarsi dei tempi di recupero. Piazzato alle spalle di Vlahovic, a partita ormai decisa e con gli spazi aperti, l‘ex Fiorentina ha dato subito impressione di essere in palla. Poi, al 44′, è partito lancia in resta dalla sua metà campo con tutta la difesa del Cagliari alle spalle: campo tagliato in diagonale, e scavetto dai 18 metri e battere Scuffet per il 4-0 finale.

Thiago Motta, iniziano le rivincite

Questa sera Thiago Motta aveva fuori Milik, Cabal, Bremer, Douglas Luiz, Rouhi, Cambiaso: tanti giocatori, è vero, che hanno costretto il tecnico a schierare Locatelli centrale difensivo e Mckennie terzino sinistro. Ma l’ora delle rivincite, in casa Juventus, sta finalmente arrivando.

