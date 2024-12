Juve, offerto nuovo contratto a Muratore: il bel gesto dei bianconeri dopo l'addio al calcio commuove il web

Dopo la toccante lettera di addio al calcio l'ex centrocampista potrebbe tornare alla Vecchia Signora, che non ha perso tempo e gli ha offerto un contratto

Simone Muratore potrebbe presto tornare alla Juventus. Bel gesto dei bianconeri, che hanno scelto di non lasciare solo lo sfortunato centrocampista dopo la toccante lettera di addio al calcio per via del tumore al cervello che lo colpì improvvisamente nel 2021. Sui social i tifosi applaudono la Vecchia Signora.

Muratore torna alla Juve

A poche ore dall’annuncio dell’addio al calcio a soli 26 anni per colpa di un tumore cerebrale, Simone Muratore potrebbe tornare alla Juventus. La società bianconera sembra, infatti, non aver perso molto tempo per decidere di offrire al proprio ex tesserato un nuovo contratto e farlo restare nel mondo del pallone. Un mondo che, come sottolineato dal lungo post in cui ha annunciato di aver appeso gli scarpini al chiodo, gli ha dato tanto e che, oggi, vinta la battaglia più importante, potrebbe ancora vederlo protagonista.

Il nuovo ruolo in bianconero

Ovviamente, il classe 1998 di Cuneo non tornerà in bianconero per regalare un’alternativa in mediana a Thiago Motta. La Vecchia Signora gli avrebbe, infatti, offerto un contratto da collaboratore tecnico nel settore giovanile. Un gran bel gesto, che dimostra ancora una volta la vicinanza del club a un ragazzo che all’ombra della Mole si è formato e che dopo nel suo percorso riabilitativo proprio a Vinovo trovò i cancelli spalancati per allenarsi.

Juve in debito con Muratore

In bianconero, Muratore d’altronde ha trascorso una vita, togliendosi grandi soddisfazioni, ma dando anche tanto. Dalle giovanili condizionate da due brutti infortuni al ginocchio, passando per l’U23 (l’attuale Juve Next Gen), fino all’esordio assoluto in prima squadra con Maurizio Sarri direttamente in Champions League nel 2019, conta anche quattro presenze nella stagione dello scudetto 2019-2020, quella segnata dal Covid.

Calcio e vita sempre al centro

Come riportato anche dal nostro articolo dedicato, nel post social di addio al calcio, Muratore ha ripercorso gli ultimi tre anni della propria vita, dalla terribile diagnosi “neurocitoma al ventricolo sinistro” nel 2021 all’operazione, dalla voglia di tornare a giocare e di non arrendersi “ci ho provato fino alla fine”, sino alla presa di coscienza e il riconoscimento verso la vita che “è un dono meraviglioso”. Ora, proprio come dopo l’operazione, per lui si spalancano nuovamente le porte di Vinovo, per un nuovo importante inizio, con il calcio e la vita sempre al centro.

Gli applausi del web

La scelta della Juventus non ha di certo lasciato indifferenti i tifosi che, indipendentemente dalla fede, hanno applaudito sui social. C’è chi scrive: “Bravi, non serve dire altro” e ancora: “In un mondo dove girano miliardi di euro, è più che giusto così. Bel gesto della Juve”, “Un figlio di questo sport non va lasciato solo“, “Complimenti alla società”, “Ottimooo, sono contento di questa cosa e lo dico da milanista! Dovrebbero farlo più squadre, prendono milioni di euro essere generosi non costa nulla“.