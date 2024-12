La Juventus su Tonali, Yildiz sul mercato pur di prendere l’ex Milan

Thiago Motta vuole l'azzurro: il Newcastle lo valuta 55 milioni, per raggiungere la cifra potrebbero essere sacrificati due pezzi grossi

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Una o due cessioni eccellenti per risolvere i problemi a centrocampo della Juventus. Già a gennaio. La soluzione è venuta fuori dal summit di mercato svolto lunedì. L’obiettivo si chiama Sandro Tonali, ma il Newcastle chiede 55 milioni.

Per raggiungere questa cifra, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello sport, i bianconeri potrebbero sacrificare Kenan Yildiz, che vale non meno di 35 milioni, e Nicolò Fagioli, già sul piede di partenza da qualche settimana e corteggiato dal Bologna e da un paio di club di Premier League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, tutto su Tonali

Proseguono ed entrano nel vivo le manovre di mercato in casa Juventus. L’accelerata è imposta dalla classifica, che attualmente vede i bianconeri distanti 9 punti dal primo posto. L’imbattibilità in campionato non basta, i 10 pareggi in 16 giornate, gli ultimi due in rimonta contro Bologna e Venezia all’Allianz Stadium, hanno fatto prima mugugnare e poi infuriare i tifosi juventini.

Di questo passo anche la qualificazione alla prossima Champions League rischia di essere messa in discussione. Motivo per cui, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dalla riunione che si è tenuta a Torino, due giorni fa, alla presenza del ds Cristiano Giuntoli, del suo “braccio destro” Francesco Romano e del capo dell’area scouting Stefano Stefanelli, è venuto fuori il nome di Sandro Tonali.

Il centrocampista è valutato 55 milioni di euro dal Newcastle e rappresenta il profilo ideale per Thiago Motta: ha richiesto alla dirigenza una mezzala dinamica e un difensore di livello (è tornato in auge Milan Skriniar, convinto di lasciare Parigi a costo di ridursi lo stipendio), per sostituire gli infortunati Bremer e Cabal, out fino al termine della stagione.

Juventus, perché sacrificare Yildiz?

Per arrivare alla cifra richiesta dal Newcastle, però, occorre sacrificare qualcuno della rosa. Il candidato principale è Kenan Yildiz: il 19enne ha già mercato all’estero, cedendolo la Juventus otterrebbe un’enorme plusvalenza e arriverebbe a mettere le mani su Tonali.

Inoltre, a livello tecnico, l’esplosione di Conceiçao, le crescite di Mbangula e Weah e i rientri di Nico Gonzalez (ieri a segno in Coppa contro il Cagliari) e di Adzic, rappresentano buoni motivi per lasciar andare Yildiz in cambio di un centrocampista di caratura internazionale e con esperienza in campo europeo come Tonali.

L’eventuale arrivo dell’ex rossonero potrebbe rinvigorire anche Koopmeiners, pure lui in gol nel 4-0 al Cagliari di ieri sera, ma piuttosto balbettante nei primi 5 mesi in bianconero e ancora lontano dal giocatore ammirato all’Atalanta. Thiago Motta vorrebbe schierare l’olandese da interno in un centrocampo a tre, il ruolo che gli ha cucito addosso Gasperini a Bergamo. Con Tonali in bianconero, Koopmeiners arretrerebbe dalla trequarti per irrobustire la mediana.

Juventus, perché acquistare Tonali?

Ma perché la Juventus vuole proprio Tonali? Oltre che per le ragioni tattiche appena spiegate, il profilo convince anche per l’aspetto caratteriale. L’ex rossonero è tornato sicuro e determinato dalla squalifica per il caso scommesse.

Una reazione non da tutti. Si è ripreso la titolarità in Nazionale, mentre fatica ancora a emergere al Newcastle. Da qui l’intenzione di tornare in Italia. Il Milan sembrava essersi fatto avanti nelle scorse settimane, ma l’approccio è rimasto timido e non si sarebbe andato oltre un tiepido interesse. La Juventus, invece, sembra fare sul serio.