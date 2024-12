Juventus, Yildiz incanta anche sui social: commozione per l'incontro con Del Piero, su Instagram i coloriti complimenti di Scholes

Serata magica per il 19enne talento bianconero, che dopo la prestazione super contro il City ha parlato col suo idolo e ricevuto un particolare elogio da parte della leggenda dello United

Ieri Kenan Yildiz ha vissuto una serata magica: alla grande prestazione contro nella vittoria della Juventus sul Manchester City è seguito l’incontro con il suo idolo Alex Del Piero, divenuto virale sui social. E su Instagram anche la leggenda del Manchester United Paul Scholes ha voluto rendere omaggio al 19enne turco con un post alquanto colorito…

Juventus, Yildiz tra i migliori contro il City

Nonostante qualche fisiologico passaggio a vuoto per un ragazzo di 19 anni, il talento di Kenan Yildiz sta sbocciando nella Juventus di Thiago Motta: ieri il trequartista turco è stato tra i migliori contro il Manchester City, ripetutamente punto dalle sue incursioni sulla fascia sinistra e punito dall’assist che il classe 2005 ha servito a Dusan Vlahovic per l’1-0. Yildiz ha confermato qualità e soprattutto personalità, risultando alla fine uno dei migliori in campo nella sfida contro la squadra di Pep Guardiola. Ma la serata magica di Yildiz non è terminata con la fine dell’incontro.

Juventus, Yildiz e l’incontro col Del Piero

Nel post gara, infatti, Yildiz è stato intervistato da CBS Sports, emittente americana che per la Champions League si affida anche ai commenti e agli interventi a bordocampo di Alex Del Piero. Quando ha visto la leggenda bianconera vicino a lui, il viso di Yildiz s’è allargato in un grande sorriso: Del Piero è infatti uno degli idoli del talento turco.

Dopo aver affrontato gli argomenti della gara e aver incassato i complimenti di Alex, Yildiz s’è reso protagonista di un siparietto che ha fatto commosso i tifosi della Juventus sui social. “Ti ho cercato prima della partita, volevo salutarti ma non ti ho trovato”, ha detto Yildiz a Del Piero. “Non ti ho visto, dov’eri?”, s’è giustificato l’ex numero 10 bianconero, che ha poi abbracciato il giovane attaccante. “Sei il migliore”, le ultime parole di Yildiz prima di salutare Pinturicchio.

Juventus, tifosi impazziti per l’abbraccio tra Yildiz e Del Piero

Uno scambio, il loro, che ha fatto impazzire i tifosi della Juventus. “Ci si può tatuare un video?”, domanda Nicole su X. “Mi sciolgo”, aggiunge MC. “Che meraviglia… C’è ancora luce nel nostro mondo”, il commento di Nicola. “19 anni, fortissimo, juventino di titanio. E come godo”, scrive Vusan di Yildiz. “No vabbè, qua vogliono farci scoppiare il cuore”, aggiunge Filomino. “Kenan è più innamorato di noi di Del Piero, non guarderà mai nessuna come guarda lui”, fa notare Stefanello. “Il passato, il presente e, speriamo, il futuro”, la chiosa di Daniele.

Juventus, l’ex United Scholes stupito dal talento di Yildiz

Ma lo scambio con Del Piero non è l’unico contenuto riguardante Yildiz ad essere divenuto virale sui social. Durante la gara, infatti, la leggenda del Manchester United Paul Scholes ha commentato con sincero stupore e senza timore di usare una parolaccia la prestazione del talento turco. “Who the f… is this Yildiz…”, ha scritto Scholes, ovvero “Chi c… è questo Yildiz…”, accompagnando la colorita espressione con tre emoji che rappresentano l’applauso. Un genuino apprezzamento nei confronti di Yildiz, giocatore di cui evidentemente Scholes non conosceva ancora a pieno il talento.