Juventus-Manchester City, moviola: il rigore negato al 90’ e i dubbi sui due gol bianconeri

La prova dell’arbitro Turpin all’Allianz Stadium nella gara di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito 3 giocatori

Lo chiamavano l’arbitro delle finali, perché Clement Turpin, la scelta dell’Uefa per Atalanta-Arsenal, ne ha direte molte ma Rosetti lo ha “bruciato” a Eueo2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexieri. Il 40enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ un top-class per una partita decisiva ma vediamo come se l’è cavata il fischietto francese ieri all’Allianz.

I precedenti di Turpin con la Juventus

Turpin ha arbitrato spesso Inter, Milan e Napoli ma con la Juve aveva due soli precedenti poco confortanti (un pari e una sconfitta)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Danos e Page, con IV uomo Vernice, Brisard al Var e Milloit all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Di Gregorio (J), Grealish, B. Silva (M)

Juventus-City, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 33′ scontro involontario tra Koopmeiners e l’arbitro Turpin. Gioco fermo con il fischietto che ha sofferto visibilmente il colpo sul fianco. Al 63′ Juventus avanti grazie al gol di Vlahovic e alla mezza papera di Ederson che è poco reattivo dopo la deviazione di petto. Il pallone gli scivola e si infila dentro la rete: proteste dei Citizens ma la palla ha superato la linea di porta. Gol regolare come confermato dalla goal-line technology. Valido anche al 75′ il raddoppio della Juventus con la mezza rovesciata di McKennie sull’assist di Weah.

Valutata la posizione di partenza dell’ex Lille che però è regolarissima sull’apertura di McKennie (c’era Rúben Dias che non aveva scalato, tenendo in gioco tutti).All’85’ giallo a Grealish per proteste, un minuto dopo ammonito Di Gregorio per perdita di tempo. All’86’ ammonito Bernardo Silva per una spinta a Gatti. Al 90′ il City chiede il rigore per una deviazione di Gatti col braccio sulla conclusione di Lewis. C’è la deviazione, ma con la coscia. Sfiora soltanto col braccio e Turpin segnala di continuare il gioco. Finisce 2-0 per la Juve.