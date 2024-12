Champions League: Juventus-City a Turpin, per Milan-Stella Rossa l'arbitro che salvò Motta con l'Aston Villa

L'Uefa ha ufficializzato le designazioni per le gare di mercoledì: per Benfica-Bologna c'è il rumeno Petrescu, impegnato anche il ligure Massa

L’Uefa ha designato gli arbitri per le gare di mercoledì della sesta giornata della phase di Champions League. Impegnate tre squadre italiane: la Juventus ospita il City di Guardiola, il Milan se la vedrà a San Siro con la Stella Rossa mentre il Bologna sarà impegnato in Portogallo contro il Benfica.

Turpin per Juventus-Manchester City

Per il big-match all’Allianz Stadium il designatore Rosetti ha scelto uno dei migliori arbitri al mondo, il francese Clément Turpin che sarà coadiuvato dagli assistenti Danos e Page, con IV uomo Vernice, Brisard al Var e Milloit all’Avar.

Chi è Turpin, l’arbitro della Juve

Lo chiamavano l’arbitro delle finali, perché Clement Turpin, la scelta dell’Uefa per Atalanta-Arsenal, ne ha direte molte ma Rosetti lo ha “bruciato” a Eueo2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexieri. Il 40enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ un top-class per una partita decisiva. Turpin ha arbitrato spesso Inter, Milan e Napoli ed anche la nazionale italiana ma con la Juve ha due soli precedenti poco confortanti (un pari e una sconfitta)

Milan-Stella Rossa a Jesus Gil Manzano

Per Milan-Stella Rossa la scelta è caduta sullo spagnolo Jesús Gil Manzano che sarà coadiuvato dagli assistenti Barbero e Nevado con Hernandez Maeso IV uomo, Soto Grado al Var e il tedesco Brand all’Avar.

Chi è Jesus Gil Manzano, l’arbitro del Milan

Classe 1984 Jesús Gil Manzano, l’arbitro designato per Aston Villa-Juventus, ha debuttato nel massimo campionato spagnolo nel 2012 ed è entrato a far parte degli arbitri Fifa nel 2014. In carriera ha seguito 3 finali di diverse competizioni spagnole. Il fischietto spagnolo, a detta anche di ex colleghi, è considerato permaloso ma i numeri parlano per lui: ha debuttato in Liga a soli 28 anni e poco prima di compierne 30 è stato nominato internazionale, risultando il più giovane di sempre nel proprio Paese a raggiungere il traguardo.

Viene chiamato l’arbitro senza paura, fu il primo infatti a mostrare un cartellino rosso a Leo Messi, fresco pallone d’oro, nella finale della Supercoppa Spagnola del 2021 vinta dall’Athletic e a concedere tre rigori contro il Real Madrid in una stessa partita, nel 2020 contro il Valencia. Oltre che un arbitro affermato, Manzano è anche un signor studente: è infatti laureato in Scienze Ambientali all’Università di Salamanca, ha ottenuto due master (uno sulla prevenzione dei rischi sul lavoro e uno sulle risorse rinnovabili e l’ingegneria energetica) e sta proseguendo il percorso accademico alla facoltà di Psicologia. Di recente ha arbitrato la Juve con l’Aston Villa annullando un gol allo scadere agli inglesi tra le proteste generali.

I precedenti con i rossoneri

Sarà la sesta volta di Manzano con i rossoneri (la seconda per un Milan-Stella Rossa). Questi gli incroci nel passato. Europa League: Rio Ave-Milan 10-11 dcr e Milan-Stella Rossa 1-1. Champions League: Milan-Dinamo Zagabria 3-1, Milan-Inter 0-2 e Milan-Psg 2-1

Petrescu per Benfica Bologna

Per Benfica-Bologna ci sarà invece il rumeno Radu Petrescu, coadiuvato dagli assistenti Ghinguleac e Grigoriu con Birsan IV uomo, l’olandese van Boekel al Var e lo sloveno Borosak all’Avar.

Massa per Arsenal-Monaco

Infine ci sarà anche il fischietto ligure Davide Massa che arbitrerà Arsenal-Monaco, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Chiffi al Var e Di Paolo all’Avar.