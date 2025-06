Juventus-Manchester City, moviola: i dubbi sui gol in fuorigioco e la tempesta inattesa

La prova dell’arbitro Turpin a Orlando nella gara del Mondiale per Club analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito solo un giocatore

Lo chiamavano l’arbitro delle finali, perché Clement Turpin, la scelta per Juventus-City, ne ha dirette molte ma Rosetti lo ha “bruciato” a Eueo2024 preferendo a lui e a Orsato il connazionale Letexier. Il 41enne fischietto francese ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022 ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni. E’ un top-class, vediamo come se l’è cavata ieri a Orlando.

I precedenti tra le due squadre

Un precedente recente tra i due club, il successo per 2-0 dei bianconeri nella phase league di Champions del 2004.

L’arbitro ha ammonito solo Kalulu

Coadiuvato dagli assistenti Danos e Pages con il rumeno Kovacs IV uomo, l’arbitro ha ammonito solo il difensore bianconero Kalulu.

Juve-City, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Qualche dubbio al 9′ sul gol lampo di Doku che sblocca subito il match ma la sua posizione di partenza è regolare. Al 43′ un improvviso temporale si abbatte su Orlando, complicando le condizioni di gioco negli ultimi minuti del primo tempo. Sul terzo gol del City timide proteste al 52′ quando Haaland sembra alle spalle dei difensori bianconeri sull’assist di Nunes ma il norvegese non è in offside. Primo e unico giallo al 64′ ed è per Kalulu che stende l’ex Milan Reijnders. In occasione del gol di Vlahovic all’84’ breve check del Var sulla posizione di partenza del serbo, che è confermata regolare. È 5-2. Dopo il recupero Juve-City finisce 2-5.