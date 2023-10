Inghilterra-Italia, chi è l'arbitro Turpin e perchè gli azzurri lo temono

A dirigere il big-match di stasera a Wembley, decisivo per le qualificazioni a Euro2024, sarà il 40enne fischietto francese che conosciamo bene

Negli anni napoletani ha imparato a diventare un po’ scaramantico anche lui, ecco perché Luciano Spalletti ha storto il naso quando ha appreso della designazione dell’Uefa per Inghilterra-Italia di stasera a Wembley, gara che potrebbe essere decisiva in vista delle qualificazioni a Euro2024. Ad arbitrare a Londra sarà il francese Clement Turpin, che non evoca bei ricordi nella nostra nazionale.

Turpin ha arbitrato di recente Napoli-Real Madrid

Lo chiamano l’arbitro delle finali, perché il 40enne fischietto francese, che solo due settimane fa diresse in Champions League Napoli-Real Madrid, ha diretto tra le altre gare la finale di Euro 2021 e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022. Lo scorso maggio ha arbitrato la finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United ed è stato chiamato finanche dagli arabi a dirigere la finale della coppa del presidente negli Emirati nel 2023. Arbitro di grande esperienza e di enorme spessore tecnico sa imporre la sua personalità senza ricorrere a minacce o sanzioni.

Turpin arbitrò Italia-Macedonia, quando fummo buttati fuori dai Mondiali

Il bilancio complessivo di Turpin con l’Italia è positivo, con due vittorie e un ko per gli azzurri. La prima partita dell’Italia diretta da Turpin risale al 2017, quando la nazionale guidata dall’allora CT Giampiero Ventura vinse per 3-0 contro l’Uruguay (autorete di Gimenez, gol di Eder e De Rossi su rigore). La seconda invece è più recente e riguarda la Nations League del 2020, quando gli azzurri si imposero contro la Polonia di Lewandowski per 2-0 (reti di Jorginho su rigore e di Domenico Berardi).

L’ultimo precedente, però, è di gran lunga il più negativo. Turpin, infatti, fu l’arbitro della sfida tra Italia e Macedonia del Nord valida per la semifinale dei playoff di qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022.

Quella tristemente nota partita, vinta dalla Macedonia per 1-0 nel finale, costò agli azzurri, allora guidati da Mancini, la qualificazione ai Mondiali. A coadiuvarlo stasera come assistenti ci saranno Nicolas Danos e Cyril Gringore, al Var Jerome Brisard, Avar Delajod Willy.

Turpin subì un furto d’identità

Turpin qualche anno fa è stato anche suo malgrado coinvolto in un episodio molto spiacevole dopo un furto d’identità. A nome di Clement Turpin, che di professione fa il giurista, era stata intestata una vettura con la quale dei criminali hanno più volte effettuato dei carichi di droga. I delinquenti furono arrestati dalla polizia che scoprì che l’auto utilizzata era intestata all’arbitro francese, ignaro di tutto. L’equivoco fu presto chiarito.

La speranza è che Turpin torni a portar bene ai nostri colori dopo il ko dell’Italia con la Macedonia e quello del Napoli col Real.