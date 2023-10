Inghilterra-Italia: info, orari, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Gli azzurri saranno ospiti della formazione di Southgate sotto i riflettori di Wembley: in palio punti preziosi per la qualificazione ad Euro 2024

16-10-2023 11:37

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Dopo il poker calato contro Malta, l’Italia si appresta ad affrontare il secondo impegno del mese di ottobre per la qualificazione ad Euro 2024. La squadra di Luciano Spalletti volerà a Wembley per affrontare la capolista Inghilterra e tentare di conquistare punti preziosi per assicurarsi un posto nel torneo che si svolgerà la prossima estate in Germania. Inghilterra-Italia, dove vederla in diretta tv e streaming

Inghilterra-Italia, le probabili formazioni

La designazione arbitrale

I prossimi impegni degli azzurri

Inghilterra-Italia, dove vederla in diretta tv e streaming L’Italia tornerà nuovamente in campo domani, martedì 17 ottobre, per affrontare l’Inghilterra di Gareth Southgate: sarà calcio d’inizio alle 20:45. Sarà possibile seguire la gara in diretta tv in chiaro su Rai 1, al canale 1 del Digitale Terrestre. Inoltre, sarà possibile vedere il match in streaming su RaiPlay tramite pc, smartphone o tablet. Il post-partita con le interviste anche su Raisport. Partita: Inghilterra-Italia

Inghilterra-Italia Data e orario: martedì 17 ottobre alle 20:45

martedì 17 ottobre alle 20:45 Diretta tv: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: Rai Play Inghilterra-Italia, le probabili formazioni Sesto appuntamento per l’Italia nel cammino verso la qualificazione agli Europei 2024. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla vittoria per 4-0 contro Malta, che per i suoi ragazzi è stata una vera e propria boccata d’aria in virtù dello scandalo scommesse che negli ultimi giorni ha scosso l’ambiente. Forse ti può interessare Pagelle Italia-Malta 4-0: il primo di Bonaventura, Berardi incanta, Frattesi sigilla. Euro 2024 s'avvicina Italia senza problemi su Malta a Bari nella quinta sfida di qualificazione a Euro 2024: 4-0 e Azzurri padroni del campo sin dai primi minuti. Ora l'Inghilterra. Gli azzurri incontrano nuovamente l’Inghilterra, dopo il 2-1 dell’andata delle qualificazioni subìto allo Stadio Diego Armando Maradona. In occasione della sfida contro i Tre Leoni, Spalletti si dirige verso il consueto 4-3-3, con Donnarumma tra i pali e la difesa affidata agli esterni Di Lorenzo e Dimarco e i centrali Mancini e Bastoni. Il centrocampo potrebbe essere affidato a Barella, Locatelli e Frattesi, con il tridente offensivo Berardi, Scamacca e Raspadori.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. Ct: Spalletti. Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Sponda Inghilterra, i padroni di casa arrivano alla sesta gara dopo quattro vittorie e un pareggio, proprio quest’ultimo maturato contro l’Ucraina nell’ultimo impegno di settembre. Gareth Southgate potrebbe optare per il 4-2-3-1. In porta Ramsdale e la difesa affidata a Walker, Stones, Colwill e Trippier. In mediana Henderson e Rice a supporto delle ali Maddison e Grealish e il trequartista Bellingham. Per terminare, ci sarà Kane come centravanti.

Inghilterra: (4-2-3-1): Ramsdale; Walker, Stones, Colwill, Trippier; Henderson, Rice; Maddison, Bellingham, Grealish; Kane. Ct: Southgate. La designazione arbitrale A dirigere la sfida tra Inghilterra e Italia ci sarà il fischietto francesce Clement Turpin, coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos ed Erwan Finjean. Il quarto ufficiale, invece, sarà Ruddy Buquet. Gli addetti al VAR saranno Kerome Brisard e Pierre Gaillouste. Proprio l’arbitro Turpin, è stato l’arbitro che ha diretto la gara tra gli azzurri e la Macedonia del Nord, sfida decisiva per l’eliminazione degli azzurri ai Mondiali in Qatar 2022.

I prossimi impegni degli azzurri

Dopo la sfida a Wembley contro l’Inghilterra, l’Italia dovrà disputare gli ultimi due incontri della fase a gironi per la qualificazione ad Euro 2024. Nel mese di novembre, gli azzurri affronteranno prima la Macedonia del Nord, con esattezza giovedì 17, e successivamente l’Ucraina: contro la squadra di Rebrov gli azzurri scenderanno in campo lunedì 20 novembre.

Giovedì 17 novembre

Italia-Macedonia del Nord ore 20:45

Lunedì 20 novembre

Ucraina-Italia ore 20:45

