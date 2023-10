Italia, Berardi convince tutti ma i tifosi bocciano una scelta di Spalletti

Berardi protagonista con una doppietta nel poker dell'Italia a Malta. Sui social plebiscito di consensi per lui, critiche ad un giocatore della Juve

Il 4-0 dell’Italia a Malta consente a Spalletti di preparare nel migliore dei modi la delicatissima trasferta di Wembley con l’Inghilterra, decisiva per la qualificazione a Euro 2024. Berardi, autore di una doppietta al San Nicola di Bari, si conferma decisivo anche con la maglia della Nazionale, mentre sul web in tanti non hanno gradito la mossa del ct di affidarsi a Kean.

Super Berardi: il magic moment di Mimmo

Non è stata un’estate facile, la sua. Il mancato trasferimento all’ultimo secondo alla Juventus, i mugugni col Sassuolo, l’infortunio. Poi tutto è rientrato. E, tornato in campo, ha trasformato la squadra emiliana a suon di gol e prestazioni eccellenti.

Cinque reti e un assist nelle sei presenze collezionate in neroverde e uno stato di forma da urlo confermato anche in Nazionale. La doppietta a Malta ha consentito a Domenico Berardi di raggiungere quota otto centri in Azzurro. Non andava a bersaglio con l’Italia dal rigore nella sfida di Nations League vinta 2-1 col Belgio del 10 ottobre 2021.

Tifosi pazzi di Berardi: scatta il paragone con Robben

Sì, Mimmo ha messo proprio d’accordo tutti. E sui social il giocatore del Sassuolo è stato accostato al fuoriclasse olandese Robben, uno che sulla destra andava come un treno. “Chiamatelo RobBerardi” si legge su Twitter. “Quelli che criticano Berardi dovrebbero darsi al ping pong” scrive un utente. “Complimenti a Berardi, con la doppietta di oggi (ieri, ndr) si è riguadagnato la mia stima” commenta Federico Lo Forte. Insomma, un plebiscito di consensi per l’attaccante di Cariati.

Spalletti promuove Kean, ma sui social è bocciato

Schierato sia come esterno a sinistra che come centravanti, Kean ha incassato i complimenti di Spalletti a fine partita: “Si è buttato su ogni pallone”, ha detto il ct. Ma di tutt’altro avviso e tenore sono i post che i tifosi azzurri hanno dedicato al calciatore della Juve.

“Kean inguardabile” sostiene Jolanda. “Il peggiore della Nazionale” rincara Nando Ph. “Ma come si fa a convocare Kean? Per caso Spalletti è juventino” aggiunge ancora post_luke. E non è finita qui: “79′ di nulla”, scrive Gigi. “Altri sei mesi di #AllegriOut e potrà giocare nel campionato d’Eccellenza. Scarso da paura” twitta CroVit. Una stroncatura netta, a dispetto di Spalletti che nella conferenza post-partita lo ha elogiato per la sua prova di sacrificio.