Italia-Malta 4-0, le parole dei protagonisti: l'emozione diversa di Bonaventura e Udogie, Berardi avvisa l'Inghilterra

Le parole dei giocatori azzurri al termine della sfida che ha visto l'Italia superare con un rotondo 4-0 Malta in un San Nicola vestito a festa

14-10-2023 23:14

L’Italia supera con un poker Malta e, almeno per una sera fa parlare il campo e si lascia alle spalle una settimana di polemiche e duri colpi di scena con l’uragano scommesse che avrebbe potuto distrarre e togliere energia in vista di due appuntamenti fondamentali come quelli con Malta e Inghilterra per prendersi una buona fetta di qualificazione ai prossimi Europei 2024. Gli azzurri di Luciano Spalletti non sbagliano e, al termine della gara commentano così il 4-0 del San Nicola che ricaccia indietro l’Ucraina, tornando al secondo posto in classifica.

Berardi avvisa l’Inghilterra

Alla sua prima doppietta in azzurro, il primo a intervenire ai microfoni di Rai Sport è Domenico Berardi, che tra qualche giorno avrà anche la possibilità di tornare a Wembley, che lo aveva tra i protagonisti della finale dell’ultimo Europeo vinta dall’Italia proprio contro i padroni di casa dell’Inghilterra:

Prima doppietta in nazionale? Fa piacere, sono contento per i due gol, ma sono più contento per la prestazione dopo una settimana di duro lavoro che siamo riusciti a mettere in campo. Inghilterra? Sarà emozionate, abbiamo bellissimi ricordi in quello stadio. Andremo lì cercando di fare quello che abbiamo fatto oggi: la nostra partita e provare a vincere.

Bonaventura pronto a dare una mano

Tra i migliori in campo, oltre che tra i più attesi della vigilia, Giacomo “Jack” Bonaventura non nasconde la propria emozione per un ritorno in nazionale a tre anni di distanza dall’ultima apparizione:

Emozione grande, perché quando si gioca in Italia e si segna con la maglia azzurra è un’emozione speciale. Oggi Malta era chiusa ed era importante sbloccarla. Sono contento del gol. Ho sempre sperato di tornare in nazionale, anche se più passava il tempo e meno chance sentivo di avere. Però, ora sono contento. Sto facendo bene con il club e sono qua. Spero di dare una mano. Fare il centrocampista oggi? Certo, quando ho iniziato a giocare, ma anche una decina di anni fa il centrocampista si faceva in modo diverso. Ora si corre e si pressa di più. Dal punto di vista tecnico occorre fare bene il controllo e smarcarsi, inserirsi, ma qui è facile, che il mister ci chiede le stesse cose che faccio già alla Fiorentina. Ora voglio fare bene con il club. Una convocazione all’Europeo? Sono a disposizione e voglio dare una mano. L’Europeo non è lontano e ci spero. Spalletti premia il merito? Ringrazio il mister per la possibilità. Ci ha fatto capire che chi fa bene può entrare in nazionale. Voglio continuare a mantenere questo livello e dare il mio contributo alla nazionale.

Darmian orgoglio Italia

A parlare è anche l’esterno dell’Inter, Matteo Darmian:

Buona partita da parte di tutta la squadra. Fin dall’inizio penso si sia visto quello che volevamo fare. Abbiamo messo in campo quello che abbiamo fatto in settimana e siamo stati bravi. Non ci sono partite facili, certamente con il nostro atteggiamento e qualità l’abbiamo fatta diventare semplice. Sempre insidie, ma siamo stati bravi. Difesa a quattro? Il mister sta lavorando tanto e cerchiamo di mettere in campo quello che ci chiede.

L’emozione di Udogie per l’esordio

Infine, serata di emozioni con esordio in azzurro per l’ex Udinese e attuale esterno del Tottenham, Destiny Udogie, che spiega: