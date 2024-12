Juventus, ennesimo infortunio: 2024 finito per Weah. E sul web i tifosi incolpano Motta e il suo staff

L'ennesimo infortunio in casa Juventus scatena le polemiche sui social dei tifosi, che additano Thiago Motta e il suo staff come i responsabili dei tanti stop.

Sembra essere stata colpita da una maledizione la Juventus, che dopo aver finalmente riabbracciato Nico Gonzalez dopo oltre due mesi di assenza, è subito costretta a rinunciare a Timothy Weah, che non rientrerà prima del 2025 in seguito a un infortunio rimediato nei minuti finali della sfida contro il Cagliari di martedì 17 dicembre valida per gli ottavi di Coppa Italia. Più che alla sfortuna, sui social i tifosi bianconeri hanno individuato in Thiago Motta e nel suo staff i responsabili dei tanti infortuni.

Ennesimo infortunio per la Juve: anche Weah ko.

È un’infermeria dalle porte girevoli quella della Juventus, visto che al rientro di Nico Gonzalez dopo due mesi di assenza è seguito subito un nuovo infortunio, questa volta a Timothy Weah. L’esterno figlio d’arte si è procurato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra in occasione della sfida di Coppa Italia vinta 4-0 dai bianconeri contro il Cagliari che l’ha visto subentrare a nove minuti dal termine.

Il comunicato della Juve e quando potrebbe tornare Weah

A dare la notizia è stata direttamente la Juventus in seguito agli esami svolti in mattinata da Weah al J|Medical. Questo il comunicato del club bianconero: “A seguito del problema muscolare accusato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, Timothy Weah è stato sottoposto questa mattina, presso il J|medical, ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra”.

Stando a quanto emerso l’esterno statunitense salterà quasi certamente gli ultimi due appuntamenti del 2024 – tra cui la delicata sfida alla Fiorentina – e punterà a tornare disponibile per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan in programma il 3 gennaio 2025.

Per i tifosi Motta e il suo staff sono i responsabili

L’ennesimo infortunio ha inevitabilmente scatenato i social, sui quali i tifosi della Juventus hanno espresso tutto la loro incredulità per l’ennesimo stop di uno dei loro giocatori, come Red Squirrel, che su X scrive: “Non riusciamo a fare una partita senza infortuni, assurda sta roba”; o Polleg: “Ne rientra uno e ne perdiamo due. Difficile lavorare così”. Oppure chi prova a dare un consiglio chiaramente ironico alla società come Francesco: “Andate a Lourdes”.

C’è chi però non attribuisce alla sfortuna la causa di tutti questi infortuni, bensì a Thiago Motta e al suo staff – nonostante anche negli anni passati la società bianconera abbia avuto a che fare con lo stesso problema -, con un utente che arriva a scrivere: “Staff da rifare”; o chi come Matteo rimpiange il vecchio preparatore atletico della Juventus: “Mi manca Folletti, siete delle m***e. Andasse a quel paese Motta e il suo staff di incapaci”. “A fine stagione io due domande allo staff le farei eh” chiosa un altro utente anche lui di nome Matteo.