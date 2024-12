Juventus-Cagliari, moviola: l’arbitro nega tripletta a Vlahovic, due gol annullati

La prova di Feliciani all’Allianz nel match di ottavi di Coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese non ha ammonito alcun giocatore

Ermanno Feliciani, direttore di gara delle sezione di Teramo, è stata la scelta per Juventus-Cagliari. Il fischietto abruzzese è un classe 1991, ma vanta solo due stagioni in Serie A, con 2w gare totali sotto la sua direzione, di cui 13 nella scorsa annata. Ha iniziato la terza stagione nella massima competizione arbitrando per la prima volta l’Inter nella gara col Genoa dove ha comunque commesso qualche sbavatura e ha continuato ad avere fiducia con la designazione di Roma-Udinese ma non ha convinto in Napoli-Como ed Atalanta-Verona per poi combinare un pasticcio in Monza-Milan, quando annullò un gol regolare a Dany Mota. Da quel momento non ha più arbitrato in A, vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto abruzzese all’Allianz.

I precedenti di Feliciani con Juventus e Cagliari

Per Feliciani è stata la seconda direzione in carriera dei bianconeri. Infatti c’è un solo precedente che risale alla scorsa stagione quando, alla decima giornata, la Juve superò in casa il Verona per 1-0: una prestazione poco convincente dove il fischietto di Teramo pagò la poca esperienza, aiutato dal Var nelle chiamate importanti ma commise tanti piccoli errori durante l’arco della partita come la simulazione non vista di Faraoni che portò poi all’annullamento del gol di Kean. Un solo incrocio anche col Cagliari che nella circostanza perse.

L’arbitro non ha estratto cartellini

Coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Di Gioia con Bonacina IV uomo, Pezzuto al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro non ha ammonito alcun giocatore.

Juventus-Cagliari, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 55′ cucchiaio di Vlahovic per il 3-0 bianconero, ma era fuorigioco, gol annullato, decisione confermata anche dal Var. Al 72′ ancora beffa per Vlahovic: tiro di Conceicao respinto da un difensore e colpo di testa a porta sguarnita del serbo, ma l’arbitro ferma tutto ancora per fuorigioco. Serata tranquilla per Feliciani, che non ha ammonito nessuno. Juve-Cagliari finisce 4-0.