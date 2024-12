Momento estremamente delicato per i bianconeri, contestati dopo l'ennesimo pareggio in campionato che ha compromesso forse in maniera definitiva la lotta Scudetto. La squadra di Thiago Motta non vince in campionato da oltre un mese e non può permettersi altri passi falsi questa sera contro quel Cagliari che aveva già fermato la Vecchia Signora qui a Torino ai primi di ottobre19:05