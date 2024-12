Juventus, Giuntoli sfida tutti sul mercato: assalto al Milan per Tomori e battaglia con il Napoli per Zirkzee

Le priorità della Juventus sul mercato sono un difensore e un attaccante: Giuntoli pronto a sfruttare il fattore Supercoppa per Tomori, tutte le punte proposte alla Signora

Giuntoli si prepara alla grandi manovre di gennaio. Ancora pochi giorni e poi scatterà l’assalto della Juventus a un difensore e a un attaccante: nel mirino ci sono Tomori e Zirkzee, già messo in lista di sbarco dal Manchester United.

Juventus, tutto su Tomori. Ma c’è l’ostacolo Milan

La priorità della Juventus è riempire almeno una delle due caselle rimaste vuote in difesa a causa dei gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal. Negli ultimi giorni ha preso sempre più corpo la pista Tomori, scivolato indietro nelle gerarchie di Fonseca, che si sta affidando al tandem composto da Gabbia e Thiaw.

Sotto la Mole l’inglese ritroverebbe Kalulu: insieme sono stati i protagonisti dello scudetto vinto da Pioli nel capoluogo lombardo. Il Milan sarebbe anche tentato dal cedere il 27enne ex Chelsea, ma non certo per rinforzare (ancora) una diretta concorrente. Dunque, il Diavolo andrebbe tentato con un’offerta irrinunciabile o quasi. Parliamo di una proposta da circa 30 milioni, anche perché sul calciatore è piombato pure il Newcastle.

Giuntoli pronto a sfruttare il fattore Supercoppa

Un simile esborso non rientra al momento nei piani della Signora, che punta, invece, al prestito con obbligo di riscatto per una cifra che non supera i 15 milioni. Insomma, non una trattativa in discesa. Tuttavia, Giuntoli proverà a sfruttare l’assist fornitogli dalla Supercoppa Italiana in programma a Riad.

Il 2025, infatti, si aprirà proprio con lo scontro diretto tra le due squadre valevole per le semifinali: una sfida che, a questo punto, non si giocherà soltanto sul rettangolo verde. C’è comunque anche un altro scoglio: l’eventuale partenza di Tomori, costringerebbe i rossoneri a ingaggiare un sostituto. E non è affatto compito facile trovare un elemento del valore dell’inglese. In casa Juve l’alternativa numero uno è rappresentata da Antonio Silva del Benfica, con Skriniar e Hancko sullo sfondo.

Caccia al bomber: sfida al Napoli per Zirkzee

Cercato in estate da mezza Europa, Zirkzee si è smarrito a Old Trafford. Le difficoltà iniziali avute con Ten Hag sembravano essere state spazzate via dall’arrivo di Amorim, ma ben presto anche col nuovo allenatore l’ex Bologna non è riuscito a confermare quanto di buono mostrato in Serie A.

Il Manchester United apre alla partenza in prestito dell’olandese per tutelare l’investimento da oltre 40 milioni sostenuto solo pochi mesi fa. La Juventus, a caccia di un vice Vlahovic, ci prova, ma sull’attaccante c’è pure il Napoli, che fiuta l’affare e potrebbe decidere di beffare la concorrenza se dovesse concretizzarsi la cessione di Osimhen già gennaio. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, ai bianconeri sarebbero state offerte anche altre punte: dall’ex Udinese Beto, ora all’Everton, a Fullkrug del West Ham e Malen del Borussia Dortmund.