Juventus, Koopmeiners non preoccupa ma è giallo Danilo: il Napoli lo vuole subito

L'olandese non ha riportato lesioni e potrebbe essere a disposizione domenica contro la Fiorentina. Conte vuole il capitano bianconero per sostituire Buongiorno

Una volta tanto, le sensazioni positive del momento sono state confermate dagli esami del giorno successivo. In casa Juventus, in particolare quest’anno, non è cosa da poco, sebbene la prudenza dalle parti della Continassa non è mai sufficiente.

Juve, Koopmeiners non preoccupa

Teun Koopmeiners si è sottoposto stamattina a esami strumentali al JMedical dopo il problema rimediato contro il Monza ma i controlli non hanno evidenziato alcuna lesione e l’olandese potrebbe anche essere a disposizione per la partita del 29 dicembre contro la Fiorentina. Molto si capirà dalla seduta di ripresa della mattinata di Santo Stefano. Domani e mercoledì, infatti, la squadra bianconera usufruirà di due giorni di riposo per il Natale.

Le frecce all’arco di Thiago Motta

Una notizia che conforta Thiago Motta: il tecnico italo-brasiliano ha sicuramente bisogno di tempo per inculcare ai suoi giocatori un’identità, ma l’aspetto positivo è un possesso palla che potrebbe tramutarsi nel tempo in un gioco più dinamico e, soprattutto, capace di produrre palle gol. Con l’innesto di Nico Gonzalez, autore di due gol in due partite, la manovra offensiva ha sicuramente acquistato incisività, e i tiri sono stati complessivamente 16 di cui 9 verso la porta. Ed è stata una vittoria storica, la numero 1700 in serie A: nessuno, come i bianconeri.

Motta, Caressa e la narrazione sbagliata

Per quanto c’è chi, come Fabio Caressa di Sky Sport, abbia spezzato ben più di una lancia in favore dell’ex allenatore del Bologna: “Forse la narrazione che lo seguiva ha contribuito a caricare un po’ di pressione sulle sue spalle, anche perchè lui è sempre stato uno che vinceva soprattutto grazie alla solidità della difesa, è successo anche a Bologna l’anno scorso. Era stato presentato come un tecnico dal gioco spettacolare, ma la realtà è che non gioca come gioca Klopp, tanto per intenderci. La narrazione è diversa, e lui ogni tanto si infastidisce, secondo me, perché hanno creato una figura che è diversa dal tipo di allenatore che è lui”.

Il Napoli vuole Danilo

Sul fronte mercato, al netto della necessità della Juventus di prendere almeno un difensore, va registrato il continuo pressing del Napoli su Danilo. Gli azzurri hanno la necessità di sostituire Buongiorno, e Conte avrebbe individuato nel capitano bianconero il profilo giusto. Come riporta la Gazzetta, ha un contratto in scadenza a giugno e che la Juve potrebbe liberare già a gennaio, per risparmiare sull’ingaggio. E Danilo ha tutto ciò che serve oggi al Napoli, sebbene lui stesso abbia chiarito che un Capitano non abbandona la sua squadra a metà del percorso. Le vie del calciomercato sono infinite, ma Danilo è un uomo di parola.

