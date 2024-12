Napoli, infortunio Buongiorno: retroscena tragicomico. Kiwior, Felipe Luiz e Danilo i possibili sostituti

Scoperta la dinamica dello sfortunatissimo infortunio di Buongiorno. Intanto il Napoli di Conte pensa a eventuali rinforzi dal mercato per dargli tempo di rientrare con calma

Arrivato in estate dal Torino, Alessandro Buongiorno è diventato in breve tempo il leader difensivo del nuovo Napoli di Antonio Conte, che dovrà però fare a meno del difensore azzurro dopo la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari rimediato nella giornata di lunedì in allenamento. Infortunio sfortunatissimo e dai contorni tragicomici per come si è verificato. Intanto il tecnico salentino chiede rinforzi in difesa, con Jakub Kiwior, Danilo e Felipe Luiz in cima alla lista dei desideri.

Retroscena tragicomico sull’infortunio di Buongiorno

Quando la sfortuna ci si mette di mezzo c’è sempre poco che si possa fare, come nel caso dell’infortunio che ha causato la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari che terrà lontano dai campi Alessandro Buongiorno per qualche settimana. Il difensore del Napoli si sarebbe infortunato infatti dopo essere inciampato su uno scarpino di un compagno che lo avrebbe fatto cadere. Insomma, proprio una serie di sfortunati eventi, citando un celebre ciclo di romanzi per ragazzi.

Le alternative in casa

Sfortuna che condiziona anche il Napoli, già alle prese con l’infortunio di Kvaratskhelia, e che obbligherà Antonio Conte a trovare delle alternative in casa per far fronte al forfait di Buongiorno. Alternative che rispondono ai nomi di Rafa Marin e Juan Jesus, fin qui impiegati pochissimi dal tecnico salentino, o addirittura l’accentramento in mezzo alla difesa di Mathias Oliveira.

E quelle dal mercato

Se le precedenti sono tutte soluzioni per l’immediato, Conte vorrebbe anche un rinforzo per la difesa in modo da lasciare a Buongiorno tutto il tempo necessario per riprendersi dall’infortunio. Ecco che allora rispunta ad esempio il nome di Jakub Kiwior, da tempo obiettivo del Napoli come di altri club di Serie A, ma che difficilmente l’Arsenal lascerà partire in prestito a gennaio, più probabile che i Gunners aprano a una cessione a titolo definitivo.

Le alternative al polacco sono Danilo, sul quale si vocifera da tempo di un possibile trasferimento alla corte di Conte ma che dopo le ultime dichiarazioni e prestazioni sembra essere intenzionato a rimanere alla Juventus, e Felipe Luiz, difensore ex Lazio che ha rescisso il proprio contratto con l’Al-Ittihad, motivo per cui potrebbe essere forse la pista più percorribile dovendo trovare l’accordo solo con il giocatore e il suo entourage.