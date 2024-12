Udinese-Napoli, moviola: perché un rigore sì e uno no? Cosa ha visto il Var

La prova dell’arbitro Doveri nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X da Luca Marelli di Dazn. il fischietto romano ha ammonito due giocatori

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Udinese-Napoli – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ed anche al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare ma si è rifatto successivamente e resta tra i più affidabili. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto laziale.

I precedenti di Doveri con Udinese e Napoli

In carriera aveva arbitrato l’Udinese 24 volte con un bilancio di sette vittorie, nove pareggi ed otto sconfitte. Con il Napoli aveva ben 38 precedenti, due quest’anno in Juventus-Napoli 0-0 e Napoli-Atalanta 0-3. Il bilancio è di 21 vittorie, 7 sconfitte e 10 pareggi

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Bertelli con Sacchi IV uomo, Marini al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Atta, Politano.

Udinese-Napoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 21′ Zemura crossa dal limite dell’area, Lobotka nel tentativo di coprirsi il volto devia la sfera con l’avambraccio. Per l’arbitro è rigore. Meret bravissimo a parare il rigore a Thauvin, ma sulla respinta la palla torna al francese che deposita in porta. Al 39’ giallo per Atta dopo un duro intervento su Lobotka. Al 40′ fallo di Rrahmani ai danni di Zemura, solo ammonizione verbale al difensore kosovaro. Al 57′ Anguissa va giù in area dopo un contatto con Lucca, Doveri lascia proseguire: check del VAR ma si prosegue. Al 67′ giallo a Politano per fallo tattico su Ekkelenkamp. Udinese-Napoli finisce 1-3.

Per Marelli il rigore all’Udinese andava assegnato

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara l’esperto in questioni arbitrali Luca Marelli che ai microfoni di DAZN ha così commentato la decisione di concedere il penalty all’Udinese nel primo tempo: “Corretta la decisione, il tocco è fuori dalla figura e aumenta il volume corporeo. Essendo in area è rigore. Se l’avesse toccata con il destro non sarebbe stato fallo. Sul rigore reclamato dal Napoli per un contatto ai danni di Anguissa Marelli spiega: “Il contatto c’è sul piede sinistro di Anguissa, ma il contatto è stato davvero leggero. Non ci sono estremi per un calcio di rigore”.