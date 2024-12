Pagelle Udinese-Napoli 1-3: Thauvin illude, ritorna al gol Lukaku, Anguissa ipoteca la vittoria

La squadra di Antonio Conte vince in rimonta al Bluenergy Stadium: Lobotka sporca la buona performance con il tocco di mano che concede il rigore ai friulani. Tutti i voti

Il Napoli volta pagina dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio e la sconfitta nell’ultimo turno sempre contro gli uomini di Baroni. La squadra di Conte torna alla vittoria, superando l’Udinese al Bluenergy Stadium. Grande reazione dei partenopei, che dopo un primo tempo complicato, ribaltano la gara nella ripresa.

Gli azzurri passano in svantaggio con il gol su rigore di Thauvin, inizialmente parato da Meret e poi realizzato sulla ribattuta. Nella ripresa, i partenopei cambiano volto: prima pareggia con il ritorno al gol di Lukaku, poi rimonta grazie all’autogol di Giannetti e al sigillo di Anguissa. Con questi tre punti, Di Lorenzo e compagni si avvicinano nuovamente alla vetta, a -2 dall’Atalanta.

Udinese-Napoli, il racconto del match

Primo tempo vivace al Bluenergy Stadium. Il Napoli spreca subito una grande occasione con Neres, risponde l’Udinese con la chance sciupata da Thauvin. Lo stesso francese, però, si è riscattato con il gol che ha rotto gli equilibri. Fallo di mano di Lobotka e rigore per i friulani: Meret respinge la conclusione del classe ’93, ma non può nulla sulla ribattuta. Prova a reagire la squadra di Conte con il solito Neres e con la conclusione di Anguissa intercettata da Sava. Al 34′, Atta prende il posto di Lovric, uscito anzitempo per un problema muscolare.

Nella ripresa, il Napoli trova il pareggio grazie a Lukaku, bravo a capitalizzare una splendida verticalizzazione di McTominay. Cambia l’inerzia del match: l’Udinese, meno aggressiva rispetto al primo tempo, perde il controllo che l’aveva favorita, mentre gli azzurri giocano con più grinta e maggiore fluidità, spinti dall’entusiasmo nella caccia al gol della rimonta.

La rimonta si completa al 31’, quando Giannetti, nel tentativo di intercettare una conclusione sporca di Neres, devia sfortunatamente nella propria porta. Il Napoli, ormai in piena fiducia, chiude i conti poco dopo con il gol di Anguissa, mettendo in cassaforte i tre punti. Al Bluenergy Stadium termina 1-3.

Rivivi tutte le emozioni di Udinese-Napoli

Udinese, top e flop

Giannetti 4.5: Perde il duello fisico con Lukaku in occasione dell’1-1 e segna l’autogol decisivo per la vittoria del Napoli. (38′ st Bravo ng)

Perde il duello fisico con Lukaku in occasione dell’1-1 e segna l’autogol decisivo per la vittoria del Napoli. Ehizibue 5: Non contiene Neres. (25′ st Kamara 5.5)

Non contiene Neres. Bijol 6: Decisivo in copertura con un anticipo decisivo su Lukaku. Anche lui ha qualche responsabilità sulla rete dell’attaccante belga.

Decisivo in copertura con un anticipo decisivo su Lukaku. Anche lui ha qualche responsabilità sulla rete dell’attaccante belga. Sava 6.5: Attento sulla deviazione di Bijol e pronto a respingere, si supera sulla conclusione di Anguissa. Non può nulla sulle reti subite.

Attento sulla deviazione di Bijol e pronto a respingere, si supera sulla conclusione di Anguissa. Non può nulla sulle reti subite. Thauvin 6.5: In grande spolvero. Mette in difficoltà la difesa del Napoli e non fallisce sulla ribattuta del rigore, ritrovando la rete dopo tre mesi.

Napoli, le pagelle

Meret 6.5: Intuisce il rigore calciato da Thauvin, ma viene beffato sulla ribattuta.

Intuisce il rigore calciato da Thauvin, ma viene beffato sulla ribattuta. Di Lorenzo 6: Propositivo sulla fascia, pennella un bel cross per Neres a inizio gara. Gara di sacrificio.

Propositivo sulla fascia, pennella un bel cross per Neres a inizio gara. Gara di sacrificio. Rrahmani 5.5: Graziato su un intervento scomposto.

Graziato su un intervento scomposto. Buongiorno 5.5: Errore in impostazione, con una palla persa che mette in difficoltà i suoi. Per il resto, svolge i suoi compiti.

Errore in impostazione, con una palla persa che mette in difficoltà i suoi. Per il resto, svolge i suoi compiti. Olivera 6.5: Svolge al meglio i suoi compiti, offrendo anche qualche sfera insidiosa.

Svolge al meglio i suoi compiti, offrendo anche qualche sfera insidiosa. Anguissa 6.5: La parata superlativa di Sava gli vieta il gol, ma lo trova nel finale, ipotecando la vittoria.

La parata superlativa di Sava gli vieta il gol, ma lo trova nel finale, ipotecando la vittoria. Lobotka 5.5: Alterna lampi di classe con accelerazioni che illuminano le giocate dei partenopei, ma pesa il fallo di mano che concede il rigore. (44′ st Gilmour ng)

Alterna lampi di classe con accelerazioni che illuminano le giocate dei partenopei, ma pesa il fallo di mano che concede il rigore. McTominay 6.5: Schermato dai friulani, non trova gli spazi per incidere nel primo tempo. Poi, serve una splendida verticalizzazione per il gol di Lukaku.

Schermato dai friulani, non trova gli spazi per incidere nel primo tempo. Poi, serve una splendida verticalizzazione per il gol di Lukaku. Politano 6: Spreca una potenziale ripartenza con un passaggio fuori tempo per Lukaku. Oltre questo, gara di sacrificio, ma meno brillante rispetto al solito. (40′ st Ngonge ng)

Spreca una potenziale ripartenza con un passaggio fuori tempo per Lukaku. Oltre questo, gara di sacrificio, ma meno brillante rispetto al solito. Lukaku 6.5: Non pervenuto nel primo tempo. Si riscatta nella ripresa tornando al gol con freddezza a tu per tu con Sava. Sesto centro in campionato per il calciatore belga. (35′ st Simeone 6: Entra subito nel vivo prendendo parte all’azione del gol di Anguissa)

Non pervenuto nel primo tempo. Si riscatta nella ripresa tornando al gol con freddezza a tu per tu con Sava. Sesto centro in campionato per il calciatore belga. Entra subito nel vivo prendendo parte all’azione del gol di Anguissa) Neres 6.5: Viene premiato dalla sua caparbietà. Cerca il gol fin dai primi minuti, di fatto arriva da una sua gran costruzione, ma deviata da Giannetti. Performance ordinata. (40′ st Raspadori ng)

