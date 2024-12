Benvenuti alla diretta di Udinese-Napoli, gara valida per il 16° turno di Serie A. 13:47

I bianconeri sono reduci dalla vittoria corsara di Monza che ha posto fine alla striscia negativa di un solo punto in cinque gare; gli azzurri sono incappati nella seconda sconfitta consecutiva sempre al cospetto della Lazio, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. 14:02

Runjaic ritrova Touré per la panchina e conferma il tandem offensivo Lucca-Thauvin; corsie laterali affidate a Ehizibue e Zemura. Conte ha perso Kvaratskhelia che sarà rimpiazzato da Neres a completare il tridente d'attacco con Lukaku e Politano. 17:27

Indisponibilità dell'ultimo momento in casa partenopea: Michael Folorunsho va direttamente in tribuna a causa di un problema alla caviglia. 17:46

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 17:47

Squadre in campo agli ordini di Doveri: padroni di casa in maglia bianconera, ospiti in casacca azzurra. 17:57