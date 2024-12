Napoli, da De Laurentiis due regali per Conte: chiusa la telenovela Kvaratskhelia, è pressing per Dorgu 

ADL conferma la sua totale fiducia nell’allenatore e intanto lavora per rafforzare la squadra: vicino il rinnovo del georgiano, la trattativa col Lecce avanza

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Aurelio De Laurentiis si tiene stretto Antonio Conte con le parole, ma anche con i fatti. Dopo l’ennesimo elogio del tecnico, avvenuto ieri al Teatro San Carlo, il presidente del Napoli prepara due colpi per il proprio allenatore: il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia, una telenovela che pare ormai giunta al lieto fine, e l’acquisto di Patrick Dorgu dal Lecce.

Napoli, l’elogio di De Laurentiis a Conte al San Carlo

Non saranno le due sconfitte consecutive contro la Lazio a modificare il giudizio di Aurelio De Laurentiis su Antonio Conte o a far venire meno la fiducia del presidente nel suo allenatore. Il proprietario del Napoli lo detto chiaramente ieri sera, intervenendo al Teatro San Carlo per la cerimonia di conferimento al re di Spagna Felipe VI del dottorato di ricerca Honoris Causa in Scienze Sociali e Statistiche.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ai giornalisti che gli chiedevano se fosse contento di avere Conte in panchina, De Laurentiis ha risposto in maniera perentoria: “Certo che sì. L’avevo corteggiato per un anno!”. ADL, infatti, iniziò il suo pressing su Conte a ottobre del 2023.

Napoli, la telenovela Kvaratskhelia verso il lieto fine

Ma De Laurentiis sa che Conte non si accontenta degli elogi o delle parole di stima. Il presidente del Napoli è pronto a passare ai fatti, così come accaduto in estate, con due operazioni volte a rasserenare il suo allenatore. La prima riguarda Kvicha Kvaratskhelia: dopo praticamente un anno di trattative, il Napoli e gli agenti del georgiano sono giunti ad un accordo pressoché definitivo sul rinnovo di contratto.

Napoli, il rinnovo di Kvaratskhelia: c’è l’accordo sulla clausola

Kvaratskhelia metterà presto la firma su un prolungamento fino al 2029 con clamoroso aumento di ingaggio – da 1,5 a 6 milioni di euro bonus compresi – e con una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. La trattativa si era bloccata a lungo proprio su quest’ultimo elemento: il Napoli voleva una clausola più alta, sui 100 milioni, gli agenti la chiedevano non superiore a 60 milioni. Alla fine sul rinnovo si è trovato l’accordo a metà strada: in caso di partenza di Kvara, De Laurentiis sarà comunque in grado di incassare una corposa plusvalenza, visto che il georgiano arrivò nell’estate 2022 dalla Dinamo Batumi per soli 13 milioni di euro.

Napoli, Manna in pressing sul Lecce per Dorgu

Il rinnovo di Kvaratskhelia non è la sola operazione di rilievo a cui il Napoli sta lavorando in questi giorni. Il d.s. Giovanni Manna ha avuto mandato da De Laurentiis di accontentare Conte per almeno due acquisti nel prossimo calciomercato di gennaio. Manna ha così deciso di passare all’attacco per Patrick Dorgu, il 20enne danese del Lecce che rappresenterebbe un jolly prezioso per Conte, potendo svolgere il ruolo di esterno alto o basso su entrambe le fasce.

Il d.s. salentino Pantaleo Corvino chiede 40 milioni per Dorgu, ma il forcing avviato da Manna potrebbe portare il Lecce ad accontentarsi di una cifra lievemente inferiore o a rimandare il pagamento del cartellino al termine della stagione. La situazione è in via di sviluppo, ma la dirigenza del Napoli appare determinata ad accontentare Conte ancora una volta.