Inter, Inzaghi punge Conte: la frecciata 'conservata' da anni

Il tecnico nerazzurro è un po' preoccupato per l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia ma ricorda all'allenatore partenopeo i risultati in Europa

L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia preoccupa un pochino Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro si gode il momento positivo dell’Inter ma, dopo la vittoria per 3-1 contro il Parma, ai microfoni di DAZN lancia una frecciatina ad Antonio Conte, alimentando i botta e risposta degli ultimi giorni sulla corsa scudetto. Rispondendo a una domanda sulle prossime sfide, tra Champions League e Mondiale per Club, l’allenatore nerazzurro si è lasciato andare a un commento rivolto, inevitabilmente, al suo predecessore.

Inzaghi, il riferimento al passato europeo dell’Inter

La frase di Inzaghi appare come un neanche troppo velato richiamo ai risultati ottenuti da Conte sulla panchina dell’Inter, dove l’attuale tecnico del Napoli non era riuscito a superare la fase a gironi della Champions League:

“Chiaramente cercheremo di fare il massimo. A me è venuto in mente quanto di buono hanno fatto questi ragazzi che fino a poco tempo fa non superavano gli ottavi di Champions. In tre anni hanno fatto una finale, due ottavi, faremo un bel percorso anche quest’anno ed essere arrivati al Mondiale è un motivo di soddisfazione ed è un premio per questi tre anni intensissimi per tutti”.

Durante la gestione Conte, infatti, l’Inter aveva raggiunto la finale di Europa League nel primo anno, ma nel secondo era arrivata ultima nel girone di Champions. Nonostante la vittoria dello Scudetto nella seconda stagione, il bilancio europeo era rimasto un punto dolente. Inzaghi, dal suo arrivo, ha invece guidato la squadra fino a una finale di Champions e ha portato i nerazzurri a risultati sempre più solidi sul palcoscenico internazionale.

Ne ha sempre fatto un vanto, Inzaghi, l’aver portato in avanti l’Inter in Europa. Se si vanno a rileggere le sue dichiarazioni dopo ogni passaggio di turno si scoprirà che il tecnico piacentino ha sempre sottolineato la cosa, dicendo: “Erano anni che l’Inter non superava il turno”. Una medaglietta che orgogliosamente si auto-appuntava e un risultato che teneva nel cassetto da anni, pronto per essere ricordato a chi invece non ci era riuscito su quella stessa panchina.

La risposta a Conte

Conte ha detto che l’Inter ha quasi tre squadre: “Io ho 25 giocatori compresi i portieri di cui sono innamorato e non li cambierei con nessuno. Mi hanno dato tutto e stanno continuando a darmi tutto. Ieri c’è stato il sorteggio per il Mondiale: pensare al percorso che abbiamo fatto, sono stato molto orgoglioso, l’ho voluto condividere con tutti. Erano 10 anni che l’Inter non andava agli ottavi di finale di Champions, vederci con quelle squadre lì è una grandissima soddisfazione. I ragazzi hanno fatto un grandissimo percorso per essere questa estate in America. Se le continue ingerenze di Conte ti danno fastidio? Lo sapete come sono, io mi concentro sulle cose nostre. Rimango concentrato su quello in cui posso incidere, siamo in un ottimo momento ma ci sono altre squadre che vanno molto forte e dobbiamo continuare così”.

Inzaghi, preoccupato per l’eliminazione di Conte dalla Coppa Italia

Ma quanto potrà influire l’eliminazione del Napoli in Coppa Italia per la corsa scudetto? Inzaghi spiega i vantaggi che avranno gli uomini di Antonio Conte: “Se n’è sempre parlato. Poter preparare le partite con più tempo e più tranquillità è sicuramente un aiuto, ma per quanto riguarda gli altri ognuno farà il suo percorso. Io mi concentro sull’Inter, sappiamo che adesso avremo un tour de force, avremo la Supercoppa, dovremo recuperare le partite con Bologna e Fiorentina, sarà tutto più complicato per noi.

Il tecnico nerazzurro ha poi aggiunto: “Lo sapevamo dall’inizio quale sarebbe stato il nostro percorso. Lo sapete come sono, io mi concentro sulle cose nostre. Rimango concentrato su quello in cui posso incidere, siamo in un ottimo momento ma ci sono altre squadre che vanno molto forte e dobbiamo continuare cosi”.

Inzaghi, i complimenti alla squadra dopo la vittoria sul Parma

Dopo la partita contro il Parma, Inzaghi ha sottolineato la prestazione ottimale dell’Inter, elogiando l’impegno e la qualità del gioco: “Oltre il gol di Thuram, i ragazzi sono stati molto bravi. Il Parma, fino ad oggi, aveva perso solo a Napoli. Abbiamo visto grandi gol oggi, Lautaro deve continuare a lavorare come ha fatto. L’unico rammarico è aver preso quel gol: non lo meritavamo per come siamo stati in campo per tutti i 94′”.