Pagelle Inter-Parma 3-1: Dimarco la sblocca, Thuram la chiude. Autogol per Darmian

Dopo un primo tempo in controllo, si unisce alla festa anche Barella. Lautaro Martinez non trova la via della rete, mentre Inzaghi mette pressione al Napoli di Conte.

Pubblicato: 06-12-2024 20:33