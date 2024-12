Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza

Città: Milano

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
Città: Milano
Capienza: 80074 spettatori

Benvenuti alla diretta di Inter-Parma, match valevole per la 15a giornata di Serie A!17:24

L'Inter arriva dal match sospeso con la Fiorentina, il Parma invece è reduce dal 3-1 interno con la Lazio.17:25

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro.17:26

Formazione PARMA (4-2-3-1): Suzuki - Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri - Keita, Sohm - Cancellieri, Man, Mihaila - Bonny.17:27

Panchina Inter: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Taremi.17:29

Panchina Parma: Chichizola, Corvi, Valenti, Estevez, Almqvist, Camara, Coulibaly, Hernani, Leoni, Haj, Di Chiara.17:30

Le scelte di Inzaghi: confermati Lautaro e Thuram avanti, Dumfries vince il ballottaggio con Darmian. In difesa spazio a Bisseck e De Vrij con Bastoni.17:31

Le scelte di Pecchia: Hainaut titolare, panchina sia per Coulibaly che per Leoni. Sulla trequarti spazio a Mihaila con Man e Cancellieri, non gioca Haj. Titolare Bonny.17:32

L’Inter ha vinto l’ultima partita di Serie A contro il Parma, il 4 marzo 2021 con Antonio Conte in panchina, ma non ottiene almeno due successi consecutivi contro gli emiliani nel torneo dal periodo tra novembre 2006 e settembre 2009 (cinque in quel caso).17:32