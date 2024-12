Corne per l'Udinese. 19:51

Sponda aerea di Simeone per l'inserimento di Olivera, chiusura di Kristensen. 19:49

PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale per il nazionale del Camerun. 19:42

GOL! Udinese-NAPOLI 1-3! Rete di Anguissa. Tris degli ospiti: Lobotka per Simeone, sponda per l'inserimento di Anguissa che resiste a Bijol e batte Sava. Guarda la scheda del giocatore Frank Anguissa 19:42

Punizione per i padroni di casa a centrocampo. 19:38

GOL! Udinese-NAPOLI 1-2! Autorete di Giannetti. Ospiti in vantaggio: Neres tira, riprende la respinta e calcia di destro, deviazione decisiva nella propria porta di Giannetti. Guarda la scheda del giocatore Lautaro Giannetti 19:38

Buongiorno sventaglia per Neres, si alza la bandierina del fuorigioco. 19:34

Gioco fermo: testata tra Bijol e Lukaku, ha la peggio l'attaccante partenopeo. Sanitari in campo. 19:31

Giocata di Neres che entra in area e mette a centro area, Lukaku anticipato da Bijol in calcio d'angolo. 19:27

Cross di Politano insidioso, spizzata di Lukaku ma McTominay in spaccata non arriva a colpire la sfera a rete. 19:20

Tiro dalla bandierina per l'Udinese. 19:19

ANGUISSA GIU' IN AREA DI RIGORE! Contatto con Lucca, Doveri lascia proseguire: check del VAR. 19:18

Traversone di Di Lorenzo, Ehizibue anticipa Neres in calcio d'angolo. 19:16

Cross di Di Lorenzo un po' troppo profondo per Lukaku, sfera tra le braccia dell'estremo difensore bianconero. 19:13

PILLOLA STATISTICA: 6° centro in campionato per l'attaccante belga. 19:12

GOL! Udinese-NAPOLI 1-1! Rete di Lukaku. Pareggio degli ospiti: assist in profondità di McTominay, Lukaku resiste a Bijol, entra in area e batte Sava. Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku 19:12

Thauvin punta Olivera ma non lo supera, rimessa laterale in favore degli ospiti. 19:09

Non si chiude la triangolazione Di Lorenzo-Lukaku. 19:08

Squadre negli spogliatoi: Runjaic studia le mosse per mantenere il vantaggio, Conte deve cambiare qualcosa per rimontare lo svantaggio. 18:53

All'intervallo conduce l'Udinese grazie al gol di Thauvin, il quale ha ribadito in rete dopo il rigore che Meret aveva respinto allo stesso attaccante francese. Il Napoli ha impegnato Sava con Neres e Anguissa. Infortunio per Lovric. 18:52

Lukaku lancia Neves in campo aperto, Sava attento esce dall'area e anticipa spazzando la sfera. 18:46

Conclusione da fuori area di Olivera, sinistro centrale non difficile per Sava. 18:44

Colpo di testa di Ekkelenkamp, centrale per Meret. 18:41

Tiro dalla bandierina per il Napoli. 18:37

Problemi muscolari per Lovric, il quale chiede l'intervento dei sanitari. 18:34

TIRO-CROSS DI NERES! Il brasiliano brucia Kristensen, entra in area e calcia, deviazione di Bijol che chiama Sava alla respinta. 18:31

PILLOLA STATISTICA: quarto centro in campionato per il numero 10 bianconero. 18:25

GOL! UDINESE-Napoli 1-0! Rete di Thauvin. Padroni di casa in vantaggio: l'attaccante francese ribadisce in rete la respinta di Meret sul rigore. Guarda la scheda del giocatore Florian Thauvin 18:24

CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE! Tiro di Zemura, tocco di braccio di Lobotka. 18:22

17'

Lobotka in profondità per Olivera, cross in area respinto da Kristensen. 18:19