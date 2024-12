Juventus, Giuntoli cancella Allegri: anche Danilo fatto fuori e verso il Napoli, tifosi scatenati

Il club ha chiesto al difensore di presentare l’offerta di una nuova squadra per definire il suo addio a gennaio: per i supporter è un altro segnale del cambiamento

La Juventus mette alla porta Danilo, ora vicinissimo al Napoli: il club ha chiesto al difensore brasiliano, in scadenza di contratto a giugno, di portare l’offerta di una squadra a lui interessata per concludere la cessione nel mercato di gennaio. Per i tifosi è una nuova mossa di Cristiano Giuntoli per cancellare l’eredità di Massimiliano Allegri.

I giorni di Danilo alla Juventus sono ormai al termine. Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Calemme e dalla redazione di Sky Sport, il club bianconero avrebbe di fatto messo alla porta il difensore: il Football Director Cristiano Giuntoli ha chiesto al brasiliano, in scadenza di contratto a giugno 2025, di portargli un’offerta da parte di un club interessato al suo acquisto, in modo da concludere l’operazione nel mercato di gennaio ed evitare l’addio a parametro zero a fine stagione. Danilo è dunque vicinissimo al Napoli, dato che il 33enne preferirebbe approdare alla corte di Antonio Conte piuttosto che sbarcare in Arabia Saudita, dove pure ci sono club interessati a lui.

La sensazione è che l’operazione potrebbe definirsi nei primi giorni del mercato di gennaio, resta infatti da definire il costo del cartellino di Danilo: il giocatore vorrebbe ottenere la rescissione di contratto dalla Juventus, per poi firmare da svincolato col Napoli. Così la Juventus risparmierebbe il 50% del suo ingaggio da 4 milioni di euro l’anno, ma non incasserebbe nulla per il cartellino: vedremo se Giuntoli si accontenterà e cederà, pur di chiudere la vicenda, o se punterà a recuperare qualche milione, che tornerebbe comunque utile nella sessione di mercato invernale ormai alle porte.

I tifosi della Juventus restano alla finestra, ma c’è un fattore che accomuna sia coloro che si dicono dispiaciuti per la partenza del capitano che quelli che, invece, non ritengono più Danilo un elemento indispensabile per la Juve di Thiago Motta: con l’addio del brasiliano, ormai prossimo, Giuntoli si libererà di un altro fedelissimo di Massimiliano Allegri.

“Via gli inadatti come Allegri e il suo pupillo Danilo, la dirigenza sta lavorando benissimo”, commenta Krusty su X. “Danilo è diventato capitano della Juventus solo perché era un cocco di Allegri, in una Juventus normale la fascia sarebbe passata a Szczęsny”, aggiunge Laska. “Non essendoci più Alex Sandro e De Sciglio la setta anti-Allegri contro qualcuno doveva scagliarsi, il malcapitato di questa stagione è Danilo”, la replica di Francesco. “Io non ci vedo nulla da Juventus in come Giuntoli ha trattato Allegri, Tek, Fagioli, Danilo e tanti altri”, disapprova Breathe.