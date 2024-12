Juve-Fiorentina, cori contro Vlahovic dai tifosi viola: perché l'arbitro Mariani ha sospeso la partita

Gioco interrotto al 6' per offese nei confronti del centravanti bianconero, ex di turno: l'ok di Dusan alla ripresa dell'incontro dopo l'annuncio dello speaker dello Stadium.

La partitissima dello Stadium tra Juventus e Fiorentina è stata interrotta per alcuni minuti, al 6′ del primo tempo. Il motivo? Cori discriminatori intonati dagli spalti. Destinatario il grande ex, o meglio l’ex più importante di tutti: Dusan Vlahovic, oggetto degli strali e delle offese da parte dei suoi ex tifosi, sistemati nello spicchietto dell’impianto di proprietà del club bianconero riservato ai sostenitori della formazione ospite.

Juve-Fiorentina, match sospeso per cori razzisti

Non appena si sono levati i cori offensivi e discriminatori nei confronti di Vlahovic, l’arbitro Mariani di Aprilia ha richiamato l’attenzione dei due capitani e ha interrotto il gioco. Poi è andato a parlare ai bordi del campo con i due allenatori, Thiago Motta da una parte e Palladino dall’altra, a cui ha spiegato con chiarezza la situazione: sarebbe stato necessario un messaggio audio dallo speaker per ricordare ai tifosi il divieto di intonare cori di discriminazione razziale nei confronti di chicchessia. “Siete d’accordo che è la cosa più giusta da fare”, il labiale del direttore di gara.

Il discorso di Mariani ai calciatori e agli allenatori

Sia Motta sia Palladino, ovviamente, non hanno avuto nulla da ridire. E lo stesso hanno fatto i giocatori in campo, nonostante nell’immediatezza della sospensione si fosse acceso un piccolo parapiglia, immediatamente sedatosi. Poi lo speaker dello Juventus Stadium ha letto il messaggio invocato dall’arbitro e il gioco è ripreso dopo circa due minuti. La situazione, almeno subito dopo la sospensione, sembra essersi normalizzata.

Juve-Fiorentina, ok di Vlahovic alla ripresa del gioco

Particolare importante: come sottolineato dai bordocampisti Sky e DAZN, chiamati a raccontare Juve-Fiorentina direttamente dal prato dello Stadium, a dare l’ok alla ripresa del gioco è stato lo stesso Vlahovic. Che, subito dopo, è stato osannato dai tifosi della Juve, con cui pure aveva avuto qualche screzio dopo il match col Venezia. Nulla in confronto al rapporto conflittuale instauratosi tra il centravanti serbo e i tifosi della Fiorentina, che lo accusano di “tradimento” da quando è passato alla Juve nel cuore del campionato 2021-22.