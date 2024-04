Juventus, Vlahovic e il post su Instagram che scatena i tifosi: c’entra la Fiorentina?  

Il centravanti serbo cita una frase polemica del giocatore di football americano Odell Beckham senza spiegare a chi si riferisca: ma per i tifosi viola è tutto chiaro

Dusan Vlahovic torna a far parlare di sé, ma non per i gol annullati durante Juventus-Fiorentina di ieri: il centravanti serbo ha postato su Instagram una storia dal tono polemico, ma senza chiarire a chi fosse rivolta. Il sospetto è che sia dedicata ai tifosi della Viola.

Juventus, il post polemico di Vlahovic

Con chi ce l’ha Dusan Vlahovic? La domanda nasce da una delle ultime storie postate su Instagram dal centravanti serbo dopo la vittoria della Juventus sulla Fiorentina, partita in cui il grande ex dell’incontro s’è visto annullare due reti. Stamattina Vlahovic ha pubblicato una frase attribuendola al giocatore di football americano Odell Beckham Jr. “Immagina quante persone ti odiano perchè non hanno mai sentito la tua versione della storia”, ha scritto il serbo, senza chiarire però a cosa si riferisse la citazione.

Juventus, il mistero sulla storia di Vlahovic

Tanti i commenti al post di Vlahovic, per molti il serbo fa riferimento al suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, avvenuto nel gennaio 2022 per 80 milioni di euro. Come tutti i giocatori viola passati in bianconero, il serbo fu accusato da parte dei tifosi fiorentini di essere un traditore, giudizio che ovviamente non gli è andato giù.

Vlahovic, i commenti dei tifosi della Fiorentina

Tanti i tifosi della Fiorentina che hanno interpretato così la storia di Vlahovic, manifestando un certo fastidio nei commenti sui social. “Questo parla ancora…”, il commento di FrancaT su X. “Ma che vuoi ancora da noi, non ti basta averci lasciato a campionato in corso per andare a Torino?”, aggiunge Fabrizio. “Vlahovic, quanto sei piccolo… Parlano i fatti, altro che ‘la tua versione della storia’”, aggiunge Markus.